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Появилась информация об инсульте Киркорова

Появилась информация об инсульте Киркорова
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После апрельской травмы и временного отсутствия Филиппа Киркорова появились серьезные предположения о его здоровье. Медики прокомментировали версии.

Уже второй месяц повышенное внимание приковано к состоянию народного артиста России Филиппа Киркорова. В конце апреля на концерте в Санкт-Петербурге певец получил серьезный ожог из-за сбоя пиротехники. После инцидента, произошедшего на высоте, артист завершил выступление, но затем на несколько недель пропал из медиаполя, вновь появившись лишь в начале июня на премии МУЗ-ТВ и позже в Ташкенте.

Беспокойство поклонников и версии в сети

Возвращение артиста вызвало волну обсуждений. Поклонники выразили опасения, отметив, что Филипп, по их мнению, выглядит неважно и “сдал”. Эксперты по вокалу, опрошенные ранее, сошлись во мнении, что голосовой аппарат артиста в порядке, а видимое недомогание, скорее всего, вызвано физическим истощением или усталостью, а не проблемами вроде заболеваний щитовидной железы.

Тем не менее, на фоне временного отсутствия артиста в Сети начали активно циркулировать различные, порой очень серьезные, диагнозы – от бурсита на фоне сахарного диабета до предположений об инсульте.

Комментарии медицинских экспертов о слухах

Журналисты обратились к врачам, чтобы прояснить ситуацию. Кардиолог Фаина Лобжанидзе и пластический хирург Ольга Громова прокомментировали циркулирующие версии. Врачи подтвердили, что наличие сахарного диабета у пациента может существенно утяжелять течение таких травм, как ожоги, нарушая кровообращение и повышая риск инфекций. Кардиолог Лобжанидзе также отметила, что иногда инсульт или инфаркт действительно могут быть первым проявлением недиагностированного диабета, хотя и подчеркнула, что это общее медицинское наблюдение.

Врачи подчеркнули, что такие тяжелые диагнозы, как инсульт или обширный некроз, без официального медицинского подтверждения являются скорее отражением паники и домыслов, нежели реальной картиной.

Таким образом, слухи о тяжелом состоянии Филиппа Киркорова, включая предположения об инсульте, возникли после инцидента с ожогом и последующего исчезновения артиста. Медицинские эксперты признают, что сахарный диабет может осложнять восстановление и быть связан с рисками сердечно-сосудистых проблем. Однако они считают наиболее вероятной версией развитие воспалительных осложнений, связанных с ожогом и диабетом, призывая воздерживаться от самостоятельных диагнозов, таких как инсульт, без официальных данных.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июня 2025, 09:24
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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