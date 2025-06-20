Оставшаяся без денег покупательница квартиры Долиной намерена вернуть недвижимость

Полина Лурье, купившая квартиру у Ларисы Долиной и потерявшая 112 млн рублей по решению суда, подала апелляцию. Ее адвокат рассказала детали скандальной сделки.

Скандал вокруг московской квартиры народной артистки Ларисы Долиной продолжается. Полина Лурье, которая приобрела эту недвижимость, но по решению суда осталась без жилья и без потраченных 112 миллионов рублей, не намерена мириться с ситуацией. О текущем положении дел и борьбе за права своей доверительницы впервые рассказала адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, в комментарии журналистам.

Апелляция и позиция покупательницы

Светлана Свириденко сообщила, что уже подала апелляционную жалобу на решение Хамовнического суда. Напомним, суд вернул квартиру Ларисе Долиной, но не обязал ее вернуть Полине Лурье уплаченные средства. Адвокат настаивает, что Полина Лурье действовала как абсолютно добросовестный покупатель, проявив всю необходимую осмотрительность в ходе сделки.

По словам юриста, Лурье нашла объявление о продаже, лично осмотрела квартиру, встретилась с представителем, а затем и с самой Ларисой Долиной. После двухчасовой беседы был заключен предварительный договор, передан большой аванс (факт получения которого Долина подтвердила собственноручной распиской), проверена история квартиры, собраны документы, изучена личность продавца. Через три недели стороны подписали основной договор купли-продажи.

Сумма сделки и решение суда

За квартиру было уплачено 112 миллионов рублей. Адвокат подчеркивает, что сама Лариса Долина никогда не оспаривала факт получения этих денег, подтвержденный двумя расписками. По мнению Свириденко, эта сумма соответствовала среднерыночной цене для данного района, учитывая состояние жилья.

Ключевым моментом, на котором настаивает сторона покупательницы, является следующее: Лариса Долина во время заключения сделки вела себя полностью адекватно, осознанно и последовательно. Факт того, что певица впоследствии, как утверждается, передала полученные от продажи квартиры деньги неким “неустановленным третьим лицам” (мошенникам), по мнению адвоката, никак не влияет на законность сделки с Полиной Лурье и не должен являться основанием для ее отмены без возврата средств покупателю.

Тем не менее, Хамовнический суд принял иное решение, фактически признав артистку пострадавшей от мошенников в рамках этой ситуации, но не возложив на нее обязанность вернуть Лурье уплаченные миллионы.

Экспертное мнение и дальнейшая борьба

Стремясь укрепить свою правовую позицию в этом сложном разбирательстве, команда Полины Лурье инициировала получение экспертного заключения от признанного специалиста в области права – профессора юридического факультета МГУ, бывшего судьи Высшего Арбитражного Суда РФ и представителя России в Европейском Суде по правам человека Дмитрия Ивановича Дедова.

Согласно заявлению адвоката Свириденко, в экспертном заключении сделан вывод о том, что судебное решение первой инстанции должно было предусматривать не только возврат квартиры Долиной, но и обязательство с ее стороны вернуть Полине Лурье всю полученную сумму, а также компенсировать покупательнице все понесенные ею издержки.

Сейчас Полина Лурье, представляемая своим адвокатом, продолжает добиваться восстановления своих прав – либо путем возврата недвижимости, либо путем получения компенсации в размере 112 миллионов рублей. По наблюдениям Светланы Свириденко, практика показывает, что в подобных ситуациях добросовестные покупатели нередко остаются без возмещения своих потерь. Адвокат также допустила, что публичный статус Ларисы Долиной мог оказать влияние на рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Дело о квартире Ларисы Долиной остается в поле напряженного юридического противостояния. Полина Лурье, оказавшаяся в крайне незавидном положении из-за аннулирования сделки без возврата денежных средств, активно использует механизм апелляции для восстановления справедливости. Ее представитель твердо отстаивает позицию о безупречной добросовестности своей доверительницы и оспаривает законность судебного решения, опираясь, в частности, на выводы привлеченного независимого эксперта.

Итог данного разбирательства обещает стать значимым прецедентом в контексте правовой защиты лиц, добросовестно приобретающих имущество, особенно когда в подобных ситуациях задействованы публичные фигуры.