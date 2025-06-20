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Почему даже такое простое дело может привести к трагедии 20 июня? Этому учили нас предки

Почему даже такое простое дело может привести к трагедии 20 июня? Этому учили нас предки
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Узнайте, какие действия и поступки считались под запретом 20 июня, в день Федота Стража, согласно старинным народным поверьям, чтобы сохранить удачу и избежать неприятностей.

Народный календарь – это свод мудрости и наблюдений многих поколений, где каждый день имеет свои особые приметы, рекомендации и, конечно, определенные запреты. 20 июня в русской народной традиции посвящен дню Федота Стража. Это дата, получившая свое название в честь святого Феодота Стратилата и связанная в народном сознании прежде всего с погодой и будущим урожаем. Слово “Страж” здесь не случайно – оно указывает на необходимость быть бдительным, прежде всего по отношению к природным явлениям. Помимо предписаний и примет, связанных с погодой, существуют и определенные нежелательные действия в этот день, соблюдение которых, как верили предки, помогало избежать беды и навлечь на себя благополучие.

День Федота Стража: время бдительности и ограничений

День 20 июня в народе называют Федотом Стражем или Федотом Урожайником. Этот день считался переломным в плане погоды – часто именно на Федота налетают ветры, случаются грозы и ливни, способные как напоить землю для урожая, так и повредить посевы. Поэтому главная идея дня – наблюдать за природой, быть “на страже”, подобно самому Федоту. Однако эта бдительность распространялась не только на погоду, но и на поведение самого человека. Нарушение определенных запретов могло, по старым поверьям, привести к проблемам.

Какие действия не рекомендовались 20 июня?

По народным традициям и приметам, в день Федота Стража считалось крайне нежелательным или даже запретным следующее:

  • Игнорировать природные знаки и приметы о погоде. Поскольку Федот – “Страж”, главное правило дня – быть внимательным к его “предупреждениям”. Наблюдение за облаками, ветром, поведением птиц и насекомых имело особое значение. Проигнорировать предвестия дождя или грозы означало проявить неуважение к силам природы и могло обернуться неприятностями (например, попасть под сильный ливень или потерять что-то важное).
  • Ходить босиком по мокрой траве или росе. Существовало поверье, что в этот день в росе или на влажной от дождя земле может скрываться “злой дух” или нечистая сила, способная наслать болезни или другие несчастья. Поэтому старались не ходить босиком по влажной траве. Даже такое простое дело могло привести к трагедии.
  • Смотреть прямо на грозовые тучи или молнии. Связь с грозами и молниями делала это действие опасным не только физически, но и по поверьям. Считалось, что прямой взгляд на грозовые явления может навредить зрению или даже привлечь удар молнии.
  • Выносить стирку или мыть полы на улице во время дождя. Дождь на Федота мог быть разным. Но если он начинался, “вымывать” что-либо из дома (грязное белье, мусор) считалось плохой приметой – можно было “вымыть” из дома благополучие, удачу и достаток.
  • Давать или брать деньги в долг. Финансовые операции, связанные с долгами, в этот день могли оказаться неудачными. Поверье гласило, что тот, кто дает в долг, может эти деньги больше не увидеть, а тот, кто берет – столкнется с трудностями при их возврате.
  • Начинать новые крупные дела или проекты. День Федота Стража более благоприятен для завершения текущих дел и наблюдения. Начинать что-то глобальное или рискованное в этот день не рекомендовалось, чтобы избежать препятствий и неудач на старте.
  • Ругаться, ссориться и проявлять агрессию. Как и во многие другие дни, связанные с почитанием святых, 20 июня считалось важным сохранять мир и спокойствие в отношениях. Ссора в этот день могла затянуться или принести серьезные разногласия.
  • Подходить к водоемам без острой необходимости. Особенно если ожидалась или уже была гроза. Это связано как с реальной опасностью во время непогоды, так и с древними верованиями в активность водяных и другой нечисти у воды в такие дни.

Вывод

День Федота Стража 20 июня по народному календарю – это время, требующее внимательности к природным явлениям и осторожности в поведении. Традиционные запреты этого дня направлены на сохранение физического и материального благополучия, а также на поддержание гармонии в отношениях. Не игнорировать знаки природы, избегать контактов с “нечистой силой” у воды и росы, воздерживаться от финансовых рисков и ссор – следуя этим старинным правилам, наши предки стремились обеспечить себе мирную жизнь и хороший урожай.

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20 июня 2025, 00:04
Фото: "ДНИ.РУ"
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