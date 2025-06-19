Суперновинки на российском экране – эти 3 фильма влюбляют с первых минут

Комедийная картина "Маме снова 17". Ольга вечно всем перечит, пропускает учебу и знается с плохими парнями. Мать привела 17-летнюю девушку к колдунье в лес, чтобы узнать, что с ней происходит, и выяснилось, что она в положении. Затушив свечку, девочка переместилась в будущее в свое взрослое тело.
Комедийная картина "Любовь зла". Детдомовец с тяжелой судьбой Максим задолжал преступникам целое состояние, что спровоцировало его забраться в чужую квартиру. Его застукала владелица. Думала вызвать правоохранителей, но обстоятельства сложились так, что они узнали друг друга ближе.
Драматическая картина "Вера". Фильм становится авторским прочтением повести "Вам и не снилось", по которой уже выпустили одноименный фильм в 80-м году. Авторы этого фильма узрели историю от лица взволнованной мамы, а не влюбленных подростков.
Ранее мы предлагали отличить правду от мифов о любимых фильмах СССР.