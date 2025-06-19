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Штурм попала в крайне неприятный инцидент: Всему есть предел

Штурм попала в крайне неприятный инцидент: Всему есть предел
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Певица Наталья Штурм пожаловалась на проблемы с агентством недвижимости и оформлением виз.

В своем телеграм-канале она поделилась неприятной ситуацией, с которой столкнулась, когда решила организовать поездку. Штурм рассказала, что подала документы на визу еще 4 апреля, однако до сих пор не получила никаких результатов.

Билеты на самолет были куплены на 20 июня, и артистка надеялась провести время с дочерью на Миконосе, где планировала отпраздновать свой день рождения 28 июня. По словам Натальи, агентство, к услугам которого она обратилась, не только не выполнило свою работу в срок, но и перестало отвечать на ее запросы.

Вместо конкретной информации о статусе документов, представители компании лишь отговариваются и просят подождать. Штурм выразила недовольство тем, что ей не вернули ни паспорт, ни деньги за услугу.

"Я очень терпелива, но всему есть предел. Некомпетентность и непрофессионализм просто поражают", — написала она.

Певица призвала своих подписчиков быть осторожными и не связываться с данным агентством, чтобы избежать подобных ситуаций. Это не первый случай, когда Наталья сталкивается с проблемами во время путешествий. В марте она уже жаловалась на неудачный отдых в Шанхае, где ее ожидали разочарования. По ее словам, работники отеля не верили, что она действительно оплатила проживание, даже после того как она показала им счет.

Кроме того, певица отметила, что не смогла найти подходящую еду на центральной улице города, поскольку не увидела ни одного кафе или ресторана. Эти неприятности явно оставили негативный след в ее путешествиях.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 20:38
Наталья Штурм. Кадр: YouTube
Телеграм-канал "Натальи Штурм"✓ Надежный источник

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