Стало известно об уходе легендарного режиссера, сценариста и оскароносца, который режиссировал киноленты и создавал сценарии. Уход этого деятеля киноискусства и доброй души стал неожиданной утратой для всей Вселенной.

Объявлено об уходе легендарной творческой личности, которая прославилась на режиссерском поприще и проявила сценарное мастерство во множестве кинофильмов и сериалов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только на Западе, но и в России. Сообщается, что ушедший Марк Пеплоу отдал богу душу во Флоренции после недолгой болезни, однако точную причину этого вселенского горя даже не объявили.

Кинодеятель ушел 18 июня прожил после своего дня рождения всего 3 месяца и 15 дней — 3 марта этого года он отметил свое 83-летие — он не дожил до своего 84-летия 8 месяцев и 15 дней. Он рождал более чем 20 кинопроектов, создал сценарии для более чем 10 легендарных кинолент и снял 3 полнометражных фильма. При этом ушедший деятель удостоился 1 премии "Оскар", творил для миллионов зрителей и для многих известных кинематографистов, но всегда сам выделялся как 1 из самых душевных сценаристов и 1 из самых легендарных режиссеров этой Вселенной.

Самые мастерские кинопроекты ушедшего Марка Пеплоу (как сценариста):

1. Последний император (The Last Emperor)

2. Пассажир (The Passenger)

3. Под покровом небес (The Sheltering Sky)

4. Маленький Будда (Little Buddha)

5. Гамельнский крысолов (The Pied Piper)

Мастерские кинопроекты ушедшего (как режиссера):

1. Боится темноты (Afraid of the Dark)

2. Победа (Victory)

3. Самсон и Далила (Samson and Delilah)

Еще кинопроекты (как сценариста/режиссера):

1. Высокий сезон (High Season)

2. Няня (La Baby-Sitter)

3. Небеса и ад (Heaven and Hell)

Ушедшего режиссера, сценариста и кинотворца Марка Пеплоу отличало от других именно то, что кроме награды от Оскара он получил награду от Вселенной, которая удостоила его исключительно тонкой, творческой душевной организацией. Создателя кинолент "Последний император", "Победа", "Небеса и ад" любили, любят и будут любить не только на Земле, но и на Небе. Еще одна утрата для Вселенной.