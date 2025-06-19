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Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира

Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира
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Стало известно об уходе выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены, который менял мировой кинематограф и актерское творчество. Уход этого гениального таланта и виртуоза сценического искусства стал внезапной потерей для всего мира.

Объявлено об уходе талантливого артиста и мастера киноискусства, который шел по творческому пути, проявил актерский и сценический талант во множестве кинолент и проектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Испании, но и в Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, Аргентине, Мексике, Японии, Китае и в других странах мира. Отмечается, что жизненный путь ушедшего Маноло Зарсо оборвался в Посуэло-де-Аларконе после недолгой болезни, однако точную причину этого миру даже не объявляют.

Талантливый гений ушел 17 июня — после 52 дней со своего дня рождения — 26 апреля этого года он отметил свое 93-летие.Он появлялся более чем в 200 кинопроектах, творил более чем в 100 различных амплуа и участвовал в создании более 10 международных кинофильмов. При этом ушедший мастер родился с даром сцены — он творил для более чем 1 000 000 зрителей и для более чем 10 мировых кинематографистов, но всегда сам выделялся на их фоне как 1 из выдающихся икон испанской киноиндустрии и 1 из наиболее заметных виртуозов своей эпохи.

Самые выдающиеся кинопроекты ушедшего Маноло Зарсо:

1. Улей (La colmena)

2. Святые невинные (Los santos inocentes)

3. Палач (El verdugo)

4. Заливы (Los golfos)

5. Тристана (Tristana)

Выдающиеся кинопроекты ушедшего:

1. Охота (La caza)

2. Национальное ружье (La escopeta nacional)

3. Путешествие в никуда (El viaje a ninguna parte)

4. Ай, Кармела! (¡Ay, Carmela!)

5. Все о моей матери (Todo sobre mi madre)

Еще кинопроекты:

1. Аптека де Гвардия (Farmacia de guardia)

2. Комиссар (El comisario)

3. Семья Серрано (Los Serrano)

4. Сладкие часы (Dulces horas)

5. День за днем (Día tras día)

Ушедшего актера, иконы кино и мастера сцены Маноло Зарсо отличало от других именно то, что, несмотря на широту творческих дорог и запредельную фильмографию (драма, комедия, триллер, исторические фильмы), этот самородок мира всегда оставался национальной гордостью, которую было четко заметно как в киноискусстве, так и в жизни всего мира. Гениального испанца из лент "Святые невинные", "Национальное ружье", "День за днем" любили, любят и будут любить не только в мировом масштабе, но и в кругу близких, поклонников, коллег, последователей и в других коллективах. Еще одна потеря для мира.

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19 июня 2025, 18:15
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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