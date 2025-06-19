Наворотившему дел Сердюкову грозит арест после громкой свадьбы с Бородиной

Теперь уже официальный муж Ксении Бородиной, бизнесмен Николай Сердюков, оказался в центре скандала из-за своих нарушений правил дорожного движения.

Как сообщают СМИ, Николай рассекает по столичным улицам на роскошном автомобиле своей супруги, стоимость которого составляет около 35 миллионов рублей. Однако его стиль вождения вызывает серьезные вопросы: он не только превышает скорость, но и накопил внушительное количество штрафов — целых 264, общая сумма которых достигает 300 тысяч рублей.

Автоюрист Лев Воропаев в интервью изданию "Абзац" объяснил возможные последствия для Сердюкова, если он не начнет исправляться. По словам эксперта, за каждый неоплаченный штраф ему может грозить арест на срок до 15 суток, обязательные работы или штраф в двукратном размере.

Воропаев также подчеркнул важность своевременной уплаты штрафов и предостерег от накопления долгов. Более того, существуют и серьезные нарушения, которые могут привести к лишению водительских прав.

Николай Сердюков стал третьим мужем Ксении Бородиной. Их брак был зарегистрирован в начале июня. Ранее он работал юристом, но затем переключился на карьеру блогера и участника реалити-шоу.

По информации из СМИ, сейчас Николай занимает пост генерального директора компании своей тещи, что также вызвало критику среди поклонников Бородиной. Некоторые из них открыто обвинили его в корыстных намерениях и попытках привлечь внимание к своей личности за счет известности супруги.