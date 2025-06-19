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Почерневшая Собчак вышла в свет с Богомоловым на фоне громких слухов о разводе

Почерневшая Собчак вышла в свет с Богомоловым на фоне громких слухов о разводе
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Последнее время вокруг четы Ксении Собчак и Константина Богомолова образовалось множество слухов. Недавно журналистка поделилась снимком, на котором она позирует вместе с мужем

На снимке оба были одеты в стильные черные наряды, что придавало им элегантный вид. Константин выбрал для выхода классический черный костюм, дополненный водолазкой, подчеркивая свой безупречный вкус и стиль.

Ксения же выбрала черное платье с белым подолом. Особенно внимание пользователей сети привлекла необычная сумка Собчак, которую светские обозреватели сочли крайне удачной. Многие отметили, что аксессуар идеально дополняет ее наряд и делает его более выразительным.

На фотографии пара позирует под ярким красным зонтом. Это добавило контраст к их черной одежде и придало снимку особую атмосферу. Ксения рассказала, что они с супругом посетили "лучшую вечеринку форума", на которой выступали известные артисты, среди которых, к слову, были группа A'Studio и певец Григорий Лепс.

В своем посте Собчак описала атмосферу мероприятия. "В баре наливали коктейли с говорящими названиями "Самый лучший день" и "Джулия". Атмосфера – как всегда на высоте: свои, разговоры по делу и по душам, никакой суеты", — написала она.

Пост Ксении вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков, которые не только восхитились стилем пары, но и выразили интерес к мероприятию. Многие отметили, что такие вечеринки становятся отличной возможностью для общения и обмена идеями в неформальной обстановке.

Стоит отметить, что появление "почерневших" Собчак и Богомолова появилось на фоне слухов об ухудшении их взаимоотношений. Телеграм-каналы и светская пресса тиражировали данные о том, что на данный момент пара фактически не состоит в браке.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 16:46
Ксения Собчак. Кадр: YouTube-канал "Осторожно Собчак"
Телеграм-канал "Собчак"✓ Надежный источник

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