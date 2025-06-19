Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с мужчиной и телефоном

Почерневшая Собчак вышла в свет с Богомоловым на фоне громких слухов о разводе

Последнее время вокруг четы Ксении Собчак и Константина Богомолова образовалось множество слухов. Недавно журналистка поделилась снимком, на котором она позирует вместе с мужем На снимке оба были одеты в стильные черные наряды, что придавало им элегантный вид.