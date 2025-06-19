Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с мужчиной и телефоном

"Позвони мне, позвони", — пела героиня Ирины Муравьевой. Если вы ее послушали и уже всем позвонили, осталось лишь пройти тест и вспомнить названия 5 киношедевров советской эпохи. Это по плечу лишь эталонным знатокам кино СССР или поклонникам советских телефонов. К каждому из 5 вопросов теста предлагается 3 варианта ответа, но правильный лишь 1. Сможете пройти тест целиком без ошибок?
ВОПРОСЫ
1) Этот герой с телефоном появляется в советском фильме...
A — Любовь и голуби
B — Иван Васильевич меняет профессию
C — Первое свидание
2) Этот человек с телефонным аппаратом позирует в ленте...
A — Три плюс два
B — Трижды о любви
C — Бриллиантовая рука
3) Этого персонажа на телефоне запечатлели в картине...
A — Впервые замужем
B — Женитьба Бальзаминова
C — Джентльмены удачи
4) Этот человек с телефонным аппаратом позирует в ленте...
A — Три Тополя на Плющихе
B — Место встречи изменить нельзя
C — Операция "Ы" и другие приключения Шурика
5) Этот герой с телефоном появляется в советском фильме...
A — Крик тишины
B — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
C — Любовь и голуби
ОТВЕТЫ
1.>>> B — "Иван Васильевич меняет профессию";
2.>>> C — "Бриллиантовая рука";
3.>>> C — "Джентльмены удачи";
4.>>> B — "Место встречи изменить нельзя";
5.>>> A — "Крик тишины".
Узнали все 5 названий советских кинофильмов — получайте свою 5!
Совершили только 1 ошибку — получайте свою 4!
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