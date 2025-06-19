Появились тревожные данные о состоянии получившего увечье Киркорова: Реально сдал

Состояние здоровья Филиппа Киркорова вызывает немало беспокойства как у его поклонников, так и у коллег по цеху.

В начале июня артист вернулся к работе после серьезной госпитализации, вызванной ожогами, полученными во время выступления с пиротехникой. Несмотря на выписку из больницы, состояние поп-короля по-прежнему вызывает тревогу.

Первое публичное появление Киркорова после выписки состоялось на Премии МУЗ-ТВ, где он выглядел довольно болезненно. Его натянутая улыбка и легкое шатание насторожили зрителей.

Певец покинул мероприятие сразу после получения награды, что также вызвало вопросы о его здоровье. Спустя некоторое время он согласился выступить на свадьбе в Ташкенте, однако поклонники отметили, что его вид оставлял желать лучшего. В социальных сетях многие пользователи описали его выступление как "потухший огонь".

Ситуацию прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что среди звезд шоу-бизнеса активно обсуждают текущее состояние Киркорова. По его словам, артист действительно переживает непростой период. Дворцов подчеркнул, что для полноценного восстановления певцу потребуется несколько месяцев.

"В звездной тусовке говорят, что Филипп Бедросович по состоянию действительно совсем плох, но держится молодцом. Он сейчас реально сдал, но это нормально. Он только начинает восстанавливаться. Я думаю, что для полного выздоровления ему понадобится не менее полугода. Процесс очень долгий", — поделился продюсер.

Хотя Киркоров уже успел выступить на одном корпоративе после выписки, его гастрольный график выглядит довольно скромно. Дворцов предположил, что певец был вынужден сократить количество выступлений в связи с состоянием здоровья.

"Вероятно, количество корпоративов у него действительно снизилось. Сейчас Филипп уделяет больше времени своему здоровью и восстановлению, чем концертам. На данный момент у него нет четкого гастрольного графика. Мы все надеемся на скорейшее выздоровление, но его состояние оставляет желать лучшего", — добавил Дворцов.