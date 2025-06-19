Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой

Советский кинематограф подарил нам потрясающие комедии, драмы, мелодрамы, приключения, историческое, документальное кино. Каждый фильм был наполнен не только потрясающими персонажами и сюжетными линиями, но и смыслами, которые актуальны во все времена. Сейчас режиссеры так не снимают, а актеры не играют. Поэтому единственное верное решение — мысленно запустить машину времени и вернуться в СССР! Готовы ли вы пройти тест и угадать 5 советских фильмов по кадру с героем и гитарой? К каждому из 5 вопросов есть 3 варианта ответа, но правильный только 1.
ВОПРОСЫ
1) Этот герой с гитарой снялся в киноленте под названием...
а — Три дня в Москве
б — Москва слезам не верит
в — Три плюс два
2) Эта сцена с героем и гитарой есть в кинофильме...
а — Карнавал
б — Карнавальная ночь
в — Розыгрыш
3) Этого персонажа с инструментов вы видели в ленте...
а — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
б — Майская ночь, или Утопленница
в — Ирония судьбы, или С легким паром
4)Эта сцена с героем и гитарой есть в кинофильме...
а — Девичья весна
б — Весна на Заречной улице
в — Бриллиантовая рука
5) Этот герой с гитарой снялся в киноленте под названием...
а — Курьер
б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика
в — Карнавал
ОТВЕТЫ
1.>>> б — "Москва слезам не верит";
2.>>> в — "Розыгрыш";
3.>>> в — "Ирония судьбы, или С легким паром";
4.>>> б — "Весна на Заречной улице";
5.>>> а — "Курьер".
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