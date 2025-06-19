Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой

Гитарная музыка, как и советское кино, должна быть прекрасной! А уж в фильмах СССР она звучит всегда по-особенному. Помните ли вы героев, которые играли на гитаре в любимых лентах прошлого века? Они до сих пор играют в наших сердцах, поэтому пора пройти новый тест от "Дни.ру"!

Советский кинематограф подарил нам потрясающие комедии, драмы, мелодрамы, приключения, историческое, документальное кино. Каждый фильм был наполнен не только потрясающими персонажами и сюжетными линиями, но и смыслами, которые актуальны во все времена. Сейчас режиссеры так не снимают, а актеры не играют. Поэтому единственное верное решение — мысленно запустить машину времени и вернуться в СССР! Готовы ли вы пройти тест и угадать 5 советских фильмов по кадру с героем и гитарой? К каждому из 5 вопросов есть 3 варианта ответа, но правильный только 1.

ВОПРОСЫ

1) Этот герой с гитарой снялся в киноленте под названием...

а — Три дня в Москве

б — Москва слезам не верит

в — Три плюс два

2) Эта сцена с героем и гитарой есть в кинофильме...

а — Карнавал

б — Карнавальная ночь

в — Розыгрыш

3) Этого персонажа с инструментов вы видели в ленте...

а — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

б — Майская ночь, или Утопленница

в — Ирония судьбы, или С легким паром

4)Эта сцена с героем и гитарой есть в кинофильме...

а — Девичья весна

б — Весна на Заречной улице

в — Бриллиантовая рука

5) Этот герой с гитарой снялся в киноленте под названием...

а — Курьер

б — Операция "Ы" и другие приключения Шурика

в — Карнавал

ОТВЕТЫ

1.>>> б — "Москва слезам не верит";

2.>>> в — "Розыгрыш";

3.>>> в — "Ирония судьбы, или С легким паром";

4.>>> б — "Весна на Заречной улице";

5.>>> а — "Курьер".

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