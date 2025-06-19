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Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое

Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое
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7 января 1985 года в широкий прокат вышла лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В этом году любимой ленте народом ленте исполнилось 40 лет. Но из всех актеров, кто в ней снимался, в живых сегодня остаются только трое. Остальных выкосила смерть...

Людмила Гурченко (Раиса Захаровна) – прожила 75 лет и умерла 30 марта 2011 года. За месяц до кончины актриса поскользнулась у своего дома и сломала шейку бедра. Ей сделала операцию, но состояние актрисы ухудшилось, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии. Она умерла у себя дома. Прощание с актрисой состоялось в Центральном доме литераторов в Москве. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище столицы.

Фото: кадр из фильма

Нина Дорошина (Надежда) – прожила 83 года и умерла 21 апреля 2018 года. За полгода до кончины актриса тяжело заболела – у нее отнялись ноги. А за день до смерти из-за проблем с сердцем актрису доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась. И через несколько часов умерла у себя дома. После панихиды в театре "Современник" ее похоронили в семейной могиле на Пятницком кладбище рядом с родителями.

Фото: кадр из фильма

Игорь Лях (Ленька) – прожил 55 лет и умер 8 июня 2018 года. Актер скончался во сне в 2:37 ночи от остановки сердца у себя дома в Москве. После прощания в Николо-Архангельском крематории в Балашихе его похоронили на 28 участке Даниловского кладбища столицы.

Фото: кадр из фильма

Сергей Юрский (дядя Митя) – прожил 83 года и умер 8 февраля 2019 года. За несколько месяцев до кончины он был госпитализирован с рожистым воспалением. После выписки, находясь дома, почувствовал себя плохо – у него резко поднялся уровень сахара в крови до 16 ммоль/л, он впал в заторможенное состояние. К приезду скорой помощи он скончался от остановки сердца. После прощания в Театре имени Моссовета актер был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

Фото: кадр из фильма

Владимир Меньшов (ведущий кадрили и режиссер фильма) – прожил 81 год и умер 5 июля 2021 года. Актер скончался от от последствий коронавируса. Церемония прощания прошла в Центральном Доме кино. Похоронили актера на Новодевичьем кладбище Москвы.

Фото: кадр из фильма

Наталья Тенякова (баба Шура) – прожила 80 лет и умерла 18 июня 2025 года. В начале года Тенякова пропустила несколько спектаклей из-за болезни – сообщила, что лечится дома после госпитализации. Известно, что у Теняковой подскочило артериальное давление на фоне сильного волнения. А ушла он из жизни жизни ночью от остановки сердца. После прощания в Художественном театре ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Фото: кадр из фильма

Из актеров, игравших в фильме "Любовь и голуби", сегодня в живых остаются – Александр Михайлов (Василий), Люда Сизоненко (Оля) и Янина Ясовская (Людмила).

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 13:31
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

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