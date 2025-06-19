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Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой

Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой
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Сегодня, 19 июня 2025 года, отмечает свой 80-летний юбилей легенда советского и российского кино, Народная артистка Наталья Селезнева. Вспоминаем главные вехи ее яркой творческой судьбы.

19 июня 2025 года, знаменательную дату — свой 80-летний юбилей — отмечает выдающаяся актриса театра и кино, обладательница звания Народной артистки Российской Федерации Наталья Игоревна Селезнева (урожденная Полинковская). Родившись в Москве в 1945 году, она с юных лет связала свою судьбу с искусством, став впоследствии одной из самых узнаваемых и любимых актрис отечественного кинематографа, особенно благодаря ролям в золотом фонде советских комедий.

Детство на сцене и первые шаги в кино

Творческая биография Натальи Селезневой началась непривычно рано. Первое знакомство с театральными подмостками произошло, когда ей было всего шесть лет. Юная Наташа вышла на сцену Центрального театра Советской Армии в роли девочки Глории в постановке "Тридцать сребреников" по произведению Говарда Фаста.

Еще в школьные годы определилась и ее кинематографическая судьба. В 1953 году будущая актриса снялась в роли Саши в детском фильме Анатолия Граника "Алеша Птицын вырабатывает характер". Три года спустя, в 1956 году, она исполнила роль Кати Пастушковой в картине Иосифа Гиндина и Исаака Менакера "Девочка и крокодил", заложив основу своей будущей карьеры на большом экране.

Профессиональное образование и многолетняя верность театру

Получив среднее образование, Наталья Селезнева сделала выбор в пользу актерской профессии. В 1966 году она стала выпускницей Театрального училища имени Б. В. Щукина, ныне известного как Театральный институт имени Бориса Щукина, входящий в структуру Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Сразу по окончании учебы, в том же 1966 году, Наталья Игоревна была принята в труппу знаменитого Московского академического театра сатиры, где служила без малого шесть десятилетий, создавая галерею ярких и разноплановых сценических образов.

Триумф в комедиях Гайдая и всенародная любовь

Подлинный прорыв и всенародная слава пришли к Наталье Селезневой благодаря ее участию в проектах Леонида Гайдая – мастера советской комедии. Роль находчивой и обаятельной студентки Лиды в новелле "Наваждение" из бессмертной комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1966) мгновенно сделала ее звездой.

Успешное сотрудничество с Гайдаем продолжилось. Наталья Селезнева еще дважды блистала в его фильмах, прочно заняв место среди любимых актрис режиссера. Она запомнилась зрителям по ролям в таких культовых картинах, как "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть!". Эти работы стали золотым фондом отечественного кино, а образы, созданные Селезневой, – любимыми на долгие годы.

Избранная фильмография

В обширной фильмографии Натальи Игоревны Селезневой насчитывается несколько десятков ролей в фильмах и телесериалах различных жанров. Представляем некоторые из наиболее известных работ актрисы:

  • "Приключения желтого чемоданчика" (1970)
  • "По улицам комод водили" (1978)
  • "Берегите мужчин!" (1982)
  • "Примадонна Мэри" (1998)
  • "Вы не оставите меня…" (2006, по повести Сергея Ашкенази)
  • "Новогоднее дежурство" (2014) — одна из последних заметных ролей, где Наталья Селезнева сыграла главную героиню Агнессу Леопольдовну.

Личная жизнь: десятилетия в любви и согласии

Личная жизнь Натальи Селезневой сложилась счастливо и также оказалась связана с миром искусства. Ее супругом стал известный актер и режиссер Владимир Андреев. Пара познакомилась на съемках фильма "Калиф-аист" и связала себя узами брака в 1968 году. Этот крепкий семейный союз продлился долгие десятилетия. В 1969 году у супругов родился сын Егор.

Государственное и общественное признание

Заслуги Натальи Игоревны Селезневой перед отечественной культурой и искусством были многократно отмечены на самом высоком уровне. В ее активе множество почетных званий и государственных наград:

  • Заслуженный деятель культуры Польши (1976)
  • Заслуженная артистка РСФСР (звание присвоено 30 сентября 1981 года)
  • Народная артистка Российской Федерации (звание присвоено 2 мая 1996 года за выдающиеся заслуги в области искусства)
  • Орден Дружбы (награждена 1 декабря 2006 года за весомый вклад в культуру и искусство и многолетнюю плодотворную работу)
  • Орден Почета (награждена 16 июля 2015 года за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность)

Что сейчас с Натальей Селезневой?

В преддверии 80-летия Натальи Игоревны Селезневой в СМИ появилась информация о том, как актриса проводит эти годы и планирует ли широко отмечать юбилей. По словам ее коллеги по цеху, актрисы Алены Яковлевой, звезда гайдаевских комедий в настоящее время ведет довольно закрытый образ жизни и редко покидает свой дом. При этом коллеги поддерживают связь, периодически общаясь по телефону.

Как сообщила Алена Яковлева, самочувствие Натальи Селезневой варьируется, что, по ее словам, объясняется возрастом. Известно также, что в 2021 году актриса перенесла серьезные операции по замене коленного и тазобедренного суставов, после чего вынужденно взяла паузу в работе и стала вести более уединенный образ жизни. В 2023 году она впервые за два года приняла участие в постановке Театра сатиры, но, как сообщалось, находилась на сцене в кресле, поскольку все еще испытывает трудности с самостоятельным передвижением после хирургического вмешательства.

В этот знаменательный день, 19 июня 2025 года, когда Наталье Игоревне Селезневой исполняется 80 лет, мы сердечно поздравляем ее с юбилеем. Актриса, подарившая нам десятки незабываемых ролей и море позитивных эмоций, остается символом целой эпохи в кино и театре. Ее талант, обаяние и профессионализм продолжают восхищать. Желаем Наталье Игоревне крепкого здоровья, бодрости духа, семейного тепла и всех благ!

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 14:13
Наталья Селезнева. Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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