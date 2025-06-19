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Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск

Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск
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Появилась информация о том, что отец супруги актера Павла Прилучного, Аршак Брутян, объявлен в международный розыск. Стало известно, что правоохранители знают его местонахождение, но пока не могут экстрадировать.

В семью популярного российского актера Павла Прилучного пришла беда – возникла серьезная ситуация, связанная с его ближайшим родственником. Согласно поступившим данным, отец супруги артиста, чье имя Аршак Брутян, был объявлен в международный розыск.

Обвинения и заочный арест: в чем подозревают Аршака Брутяна?

Основной причиной, послужившей основанием для объявления Аршака Брутяна в розыск, стало уголовное обвинение. Тестю Павла Прилучного вменяют организацию нелегальных азартных игр. Подобные деяния квалифицируются как серьезные нарушения закона.

В рамках этого расследования Московский суд принял решение о заочном аресте Аршака Брутяна. Это означает, что судебная мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в его отсутствие, поскольку он находится вне зоны досягаемости российских правоохранителей. Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей составит два месяца и начнет исчисляться либо с момента фактического задержания Брутяна на территории России, либо с момента его экстрадиции из другой страны. В случае признания виновным по предъявленным обвинениям ему грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Международный розыск: где находится тесть актера?

Факт объявления Аршака Брутяна в международный розыск свидетельствует о том, что правоохранительные органы активно занимаются его поисками за пределами Российской Федерации. При этом, согласно сведениям, полученным агентством РИА Новости от источника, знакомого с ходом расследования, местонахождение разыскиваемого известно.

Собеседник агентства сообщил, что у правоохранителей есть информация о стране, где находится Брутян. Однако, по его словам, на данный момент провести экстрадицию не представляется возможным. Источник также уточнил, что сейчас ведутся определенные оперативные мероприятия в районе предполагаемого укрытия родственника Павла Прилучного, но точное местоположение Брутяна в интересах следствия не разглашается.

Влияние ситуации на семью Прилучного

Подобная новость о проблемах с законом у близкого родственника, тем более влекущих за собой международный розыск, безусловно, является серьезным испытанием для семьи Павла Прилучного и его супруги. Несмотря на то что сам актер не имеет отношения к вменяемым его тестю деяниям, публичный статус семьи неизбежно привлекает к ситуации повышенное внимание общественности и средств массовой информации, создавая дополнительное эмоциональное и репутационное давление.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 12:56
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

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