ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой

Предавшей родину артистке вручили российский паспорт

Известная украинская исполнительница, чья творческая судьба после 2014 года кардинально изменилась и прочно связана с Россией, по инсайдерским данным, приняла важное решение. Речь идет об обретении нового гражданства, и теперь этот факт подтвержден. По сообщениям ряда информационных ресурсов, известная исполнительница родом из Украины, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, чье подлинное имя Каролина Куек, обрела статус гражданки Российской Федерации.