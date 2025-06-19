ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой

1.
А. "Черный кот";
Б. "Самогонщики";
В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".
2.
А. "Подкидыш";
Б. "Завтрак на траве";
В. "Чудак из пятого "Б".
3.
А. "Не горюй!"
Б. "Иван Васильевич меняет профессию";
В. "Мимино".
4.
А. "Мой генерал";
Б. "Уроки французского";
В. "Не может быть!".
5.
А. "Инкогнито из Петербурга";
Б. "Тени старого замка";
В. "Старик Хоттабыч".
6.
А. "Золушка";
Б. "Морозко";
В. "Двенадцать месяцев".
7.
А. "Айболит-66";
Б. "Вот вернется папа";
В. "Фантазии Веснухина".
ОТВЕТЫ
1. В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика";
2. А. "Подкидыш";
3 .Б. "Иван Васильевич меняет профессию";
4. В. "Не может быть!";
5. А. "Инкогнито из Петербурга";
6. Б. "Морозко";
7. В. "Фантазии Веснухина".