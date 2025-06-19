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Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова

Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова
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Появились редкие подробности о жизни 19-летнего сына Николая Баскова, Бронислава Шпигеля. Инсайдеры из студенческой среды поделились наблюдениями о его учебе и общении.

Сын Народного артиста России Николая Баскова и его бывшей супруги Светланы Шпигель, Бронислав Шпигель, долгое время оставался вдали от внимания широкой публики, считаясь одним из самых немедийных наследников звездных фамилий. После того как его родители развелись в 2008 году, Бронислав остался жить с матерью, которая, по имеющейся информации, оберегает его от излишнего интереса со стороны СМИ и, как утверждается, ограничивает его контакты со знаменитым отцом. Несмотря на такую закрытость, журналистам удалось получить редкие подробности о жизни уже 19-летнего молодого человека от инсайдеров из его окружения.

Студенческая жизнь и академические трудности

Как выяснили акулы пера через своих собеседников, Бронислав не пошел по творческим стопам отца, а выбрал академический путь. Он стал студентом одного из престижных российских вузов – НИУ ВШЭ, где, по данным инсайдера, завершил первый курс. Выбор молодого человека пал на весьма специфическое направление обучения – программу под названием "Ассириология: история и культура Древней Месопотамии". Однако, по сведениям того же источника, первоначальный интерес к этой древней науке, похоже, угас. Инсайдер предположил, что Бронислав, вероятно, разочаровался в выбранной специальности и теперь рассматривает возможность перевода на исторический факультет Московского государственного университета.

По словам источника издания, скорее всего, после того как молодой человек осознал, что ассириология не соответствует его ожиданиям, он совсем отбился от рук и стал реже посещать учебные занятия. Академических успехов Бронислав пока не демонстрирует: в рейтинге успеваемости своей группы он занимает предпоследнее место – 14-е из 16 студентов, а его средний балл составляет 4,6 из 10.

Особенности общения и социальный статус

Собеседник СМИ также поделился наблюдениями относительно социального статуса Бронислава среди сверстников и его манеры общения. По данным инсайдера, популярности среди других студентов сын Николая Баскова не снискал, и у него, как утверждается, нет девушки.

Источник описал манеру общения Бронислава как своеобразную. Было высказано мнение, что молодой человек может неосознанно вести себя грубовато или произносить слова, способные обидеть собеседника, при этом часто сам не замечая этого эффекта. Из-за такой особенности общения, порой, другим студентам приходится напрямую указывать ему на то, что он задевает их чувства. Однако инсайдер также отметил, что, несмотря на эти нюансы, Бронислав не производит впечатление человека, который “ставит себя выше других” или “понтуется”.

Сведения, полученные журналистами от инсайдеров, предоставляют редкую возможность узнать о жизни Бронислава Шпигеля – сына Николая Баскова, который, как правило, остается вне публичного поля. Информация касается его студенческих лет и затрагивает как трудности в учебе и возможное разочарование в выбранной специальности, так и специфику его взаимодействия с окружающими в студенческой среде. Описанные моменты, озвученные источником, дают представление о некоторых аспектах личности молодого человека вдали от света софитов и камер.

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19 июня 2025, 10:46
Николай Басков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

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Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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