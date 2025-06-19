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Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона

Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона
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Бывший адвокат Майкла Джексона, Брайан Оксман, представил версию гибели Короля поп-музыки, заявив, что артиста “убили” не лекарства.

Смерть Короля поп-музыки Майкла Джексона в 2009 году стала трагедией мирового масштаба, оставив множество вопросов о причинах его ухода из жизни. Официальная версия указывала на медицинские факторы, однако спустя годы начали всплывать альтернативные мнения. Недавно свою точку зрения, кардинально отличающуюся от общепринятой, высказал Брайан Оксман, который ранее работал адвокатом артиста. В интервью журналистам Оксман заявил, что знает истинную причину гибели певца, и она кроется не в медикаментах напрямую, а в многолетних психологических мучениях.

Сенсационная Версия адвоката: от чего умер Майкл Джексон

Брайан Оксман выразил твердую уверенность в том, что Майкла Джексона “убили” не обстоятельства последнего дня, а продолжительные и изматывающие судебные разбирательства, связанные с обвинениями в сексуальном насилии.

Адвокат напомнил о громком судебном процессе 2005 года, когда певца обвинили в домогательствах к тогда еще 13-летнему Гэвину Арвизо. Несмотря на то что по итогам этого разбирательства Майкл Джексон был признан невиновным, сам факт обвинения и последовавший за ним скандал имели тяжелейшие последствия для артиста. По словам Оксмана, отношение к поп-королю в обществе кардинально изменилось, что стало для него огромным ударом.

Оксман свидетельствовал о глубоком эмоциональном потрясении, которое переживал его подзащитный. Он рассказывал, что Майкл часто звонил ему по ночам, вновь и вновь задавая один и тот же мучительный вопрос: почему люди выдумывают ложь, если он всегда относился к ним хорошо?

По утверждению адвоката, Джексон так и не смог найти ответ на это недоумение до самой своей смерти. Этот постоянный стресс, вызванный скандалом и последующей потерей значительной части аудитории и репутации, привел артиста к полному эмоциональному истощению.

Еще одним фактором, подорвавшим его душевные силы, Оксман назвал чувство предательства, которое Джексон испытал по отношению к британскому журналисту Мартину Баширу. Башир снял документальный фильм “Жизнь с Майклом Джексоном”, который многие посчитали тенденциозным и представившим певца в крайне негативном свете, едва ли не как педофила.

Страх перед тюрьмой и фатальный исход

Оксман особо подчеркнул, что перспектива тюремного заключения пугала Майкла Джексона до смерти. По словам адвоката, сам артист неоднократно говорил, что не переживет, если ему придется оказаться за решеткой. Этот страх был связан в том числе с его осведомленностью о том, насколько жестоко заключенные обращаются с теми, кого обвиняют по статьям, касающимся сексуализированного насилия.

Напомним, официальной причиной смерти Майкла Джексона, наступившей в 2009 году в возрасте 50 лет, была названа остановка сердца. Она произошла вследствие острой интоксикации сильнодействующим снотворным препаратом.

Таким образом, шокирующая версия, представленная бывшим адвокатом Брайаном Оксманом, предлагает взглянуть на смерть Майкла Джексона не как на единичный трагический инцидент, связанный с передозировкой, а как на кульминацию длительного периода невыносимого психологического давления и страха.

По мнению Оксмана, именно постоянные судебные преследования, публичные обвинения и связанные с ними глубокие переживания стали тем фактором, который методично разрушал артиста изнутри, подточил его силы и в конечном итоге сыграл роковую роль, приведя к обстоятельствам его трагического ухода из жизни. Эта версия добавляет новую, мрачную грань к пониманию последних лет жизни легендарного поп-короля.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 10:48
Фото: "ДНИ.РУ"
Radar Online✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину

Фото: Babayeva Almas
Фото: Babayeva Almas
Фото: Babayeva Almas
Фото: Babayeva Almas

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