ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре

ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой

Котики попали на экран раньше, чем официально родился кинематограф. В 1894 году Уильям Диксон снял 20-секундный фильм "Кошачий бокс", в котором два кота на миниатюрном ринге и в миниатюрных перчатках участвовали в схватке. И по сей день хвостатые и усатые друзья в кадре вызывают умиление у публики. Попробуйте угадать советские фильмы по кадрам с кошками! 1.