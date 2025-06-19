ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре

1.
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Небеса обетованные";
В. "Зависть богов".
2.
А. "Приходи на меня посмотреть";
Б. "Опасный возраст";
В. "Родня".
3.
А. "Маленькая Вера";
Б. "Мимино";
В. "Осенний марафон".
4.
А. "Самая обаятельная и привлекательная";
Б. "Цветы запоздалые";
В. "Служебный роман".
5.
А. "Летят журавли";
Б. "А зори здесь тихие..."
В. "Офицеры".
6.
А. "Три плюс два";
Б. "Обыкновенное чудо";
В. "Спортлото-82".
7.
А. "Розыгрыш";
Б. "Большая перемена";
В. "Дорогая Елена Сергеевна".
ОТВЕТЫ
1. А. "Москва слезам не верит";
2. Б. "Опасный возраст";
3. А. "Маленькая Вера";
4. В. "Служебный роман".
5. А. "Летят журавли";
6. Б. "Обыкновенное чудо";
7. А. "Розыгрыш".