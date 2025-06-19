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ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре

ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре
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"Ты сегодня мне принес // Не букет из пышных роз, // Не тюльпаны и не лилии, – // Протянул мне робко ты // Очень скромные цветы, // Но они такие милые", – пела Гелена Великанова. Попробуйте угадать советский фильм по красивому букету в кадре! Этот простой тест не вызовет затруднений у настоящих киноманов.

1. Фото: кадр из фильма

А. "Москва слезам не верит";

Б. "Небеса обетованные";

В. "Зависть богов".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Приходи на меня посмотреть";

Б. "Опасный возраст";

В. "Родня".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Маленькая Вера";

Б. "Мимино";

В. "Осенний марафон".

4. Фото: Дни.ру

А. "Самая обаятельная и привлекательная";

Б. "Цветы запоздалые";

В. "Служебный роман".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Летят журавли";

Б. "А зори здесь тихие..."

В. "Офицеры".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Три плюс два";

Б. "Обыкновенное чудо";

В. "Спортлото-82".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Розыгрыш";

Б. "Большая перемена";

В. "Дорогая Елена Сергеевна".


ОТВЕТЫ

1. А. "Москва слезам не верит";

2. Б. "Опасный возраст";

3. А. "Маленькая Вера";

4. В. "Служебный роман".

5. А. "Летят журавли";

6. Б. "Обыкновенное чудо";

7. А. "Розыгрыш".

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 09:45
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте летний советский фильм по кадру с мороженым

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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