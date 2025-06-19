Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой:

Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, поделился неочевидной версией причин развода артиста с Аллой Пугачевой, указав на финансовые разногласия как ключевой фактор.

Расставание одной из самых обсуждаемых и ярких пар российского шоу-бизнеса – Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой – в 2005 году стало настоящим шоком для страны. Спустя годы после официального расторжения брака, начали всплывать различные версии причин их разрыва. Теперь появились сенсационные подробности от человека, работавшего непосредственно с Филиппом Киркоровым и знакомого с ситуацией изнутри – продюсера и бывшего директора артиста Леонида Дзюника. По его словам, за кулисами громкого развода стояли отнюдь не только личные разногласия или творческие амбиции, а финансовые вопросы.

Куда уходили доходы Киркорова?

Леонид Дзюник в интервью журналистам поделился деталями, которые, по его мнению, привели к краху звездного брака. Он утверждал, что в период его работы с Киркоровым, Алла Пугачева активно вкладывала все общие заработанные средства в различные бизнес-проекты. Дзюник привел примеры таких инициатив, упомянув попытки производства чипсов под маркой “АБ” и планы по приобретению некоего завода.

По словам бывшего директора, в какой-то момент Филипп Киркоров начал понимать – или, как уточнил сам Дзюник, ему была показана реальная картина – что деньги, которые он зарабатывал и которые должны были идти на его собственные нужды, на самом деле уходили “непонятно куда”. Происходило это, согласно версии Дзюника, через действия финансового директора Аллы Пугачевой. Именно это обстоятельство, как считает продюсер, стало поводом для крупного скандала, который в конечном итоге и привел к решению о разводе.

Другие версии и официальные факты

Официально Филипп Киркоров и Алла Пугачева расторгли свои отношения в 2005 году после десяти лет брака. В период, предшествовавший разводу и сразу после него, средства массовой информации активно обсуждали другие возможные причины их расставания. В числе наиболее вероятных часто назывались сложности характера Филиппа Бедросовича, который считался достаточно вспыльчивым, а также его финансовые неудачи, связанные, в частности, с постановкой масштабного мюзикла “Чикаго”, который не окупился.

Таким образом, версия, озвученная бывшим директором Филиппа Киркорова Леонидом Дзюником, привносит новый, прежде не столь широко обсуждавшийся аспект в историю развода одной из самых знаковых пар российской эстрады. Если ранее в фокусе внимания были личные и творческие разногласия, то теперь появляется утверждение о том, что именно финансовые разногласия и непрозрачное управление общими средствами могли стать ключевым фактором, спровоцировавшим скандал и последующее расторжение брака после десяти лет совместной жизни. Эта версия, представленная человеком из ближайшего окружения артиста в тот период, добавляет еще один слой сложности к пониманию причин расставания двух суперзвезд.