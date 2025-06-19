Предавшей родину артистке вручили российский паспорт

Известная украинская исполнительница, чья творческая судьба после 2014 года кардинально изменилась и прочно связана с Россией, по инсайдерским данным, приняла важное решение. Речь идет об обретении нового гражданства, и теперь этот факт подтвержден.

По сообщениям ряда информационных ресурсов, известная исполнительница родом из Украины, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, чье подлинное имя Каролина Куек, обрела статус гражданки Российской Федерации. Как передают СМИ со ссылкой на близкий к артистке источник, документ, официально подтверждающий наличие российского гражданства, был выдан ей девятого июня текущего года.

Какое имя артистка внесла в новый паспорт?

Эта новость стала результатом процесса, о начале которого сообщалось ранее. В марте 2024 года агентство РИА Новости уже распространяло информацию от информированного источника, согласно которой Каролина Куек предприняла действия по оформлению российского паспорта. Тогда же стало известно, что соответствующее прошение было направлено ею еще в феврале предшествующего, 2023 года. Таким образом, с момента подачи заявления до момента выдачи документа прошло более года.

Также стало известно, что, получив паспорт РФ, певица решила сохранить свое изначальное имя, и в выданном документе фигурирует имя Каролина.

Жизнь и карьера вне Украины

Каролина Куек родилась на территории Черновицкой области Украины. В 2008 году она была удостоена высокого звания Народной артистки Украины. Однако, после событий 2014 года, концертная деятельность Ани Лорак в ее родной стране фактически прекратилась, ее даже посчитали предателем родины. С тех пор певица проживает и активно развивает свою карьеру на территории Российской Федерации. В России она добилась значительных профессиональных успехов, завоевала расположение широкой аудитории и получила множество престижных наград в музыкальной сфере, включая неоднократные статуэтки премии “Золотой граммофон” и звание лауреата ежегодного музыкального телефестиваля “Песня года”.

Стоит упомянуть, что еще в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов публично выражал готовность оказать содействие Ани Лорак в получении российского гражданства. Тем не менее, в тот период, как сообщали представители певицы, у нее отсутствовали намерения по смене гражданства.

Информация, озвученная источниками, о получении Каролиной Куек, известной как Ани Лорак, российского гражданства и паспорта 9 июня текущего года, по сути, формализовала ее правовой статус на территории России после длительного периода проживания и активной творческой деятельности в этой стране с 2014 года. Этот шаг последовал за ее переездом из Украины и успешным развитием карьеры в Российской Федерации.