Предавшей родину артистке вручили российский паспорт

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Четверг 19 июня

09:16Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой: 08:48Предавшей родину артистке вручили российский паспорт 06:10Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе 03:27Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь 00:50Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье 22:50Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения 21:49Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается 21:06Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины 20:46Ирине Пеговой – 47 19:34Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18:53Горе-муж Сердюков крупно подставил Бородину сразу после роскошной свадьбы 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня 18:33Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют 17:35Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата 17:05Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 16:14Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев 15:55Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы 15:44Сретенский бульвар стал "Литературным" 15:16Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи 14:57Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец 14:24ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 14:01ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 14:00Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти 13:55Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности 13:43Почему ванная вызывает дискомфорт? 5 скрытых причин стресса в санузле 13:30Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство 13:28Стенд Подмосковья на ПМЭФ-2025 показывает виртуальные игры, роботов и цифровые бизнес-сервисы 13:20Дочь покинувшего Россию Киркорова сделала неожиданное заявление: "Я теперь та самая american girl!" 13:19Не стало культового музыканта, поэта и мыслителя – еще одна потеря для мира 12:50Тест: вспомни, что скрыто на кадре из фильма "Любовь и голуби" 11:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках 11:47На Болотной площади пройдет летний Кубок молодежи Москвы по КВН 11:15Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили 11:01В Москве активизировались летучие мыши 10:39Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби" 10:34ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе 10:25Именно поэтому посудомоечная машина может быть опасной – кто виноват и что делать 10:25На строящейся станции метро "Народное Ополчение" начались отделочные работы 09:44Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине 08:47Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе? 06:22Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье 03:34ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро 00:16Стоит ли начинать новое дело 18 июня или можно обречь его на провал: об этом знали наши предки 23:16Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 21:50В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы 20:16Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи 20:00Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли 19:08Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения 18:55Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации 17:19Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Предавшей родину артистке вручили российский паспорт

Предавшей родину артистке вручили российский паспорт
237

Известная украинская исполнительница, чья творческая судьба после 2014 года кардинально изменилась и прочно связана с Россией, по инсайдерским данным, приняла важное решение. Речь идет об обретении нового гражданства, и теперь этот факт подтвержден.

По сообщениям ряда информационных ресурсов, известная исполнительница родом из Украины, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, чье подлинное имя Каролина Куек, обрела статус гражданки Российской Федерации. Как передают СМИ со ссылкой на близкий к артистке источник, документ, официально подтверждающий наличие российского гражданства, был выдан ей девятого июня текущего года.

Какое имя артистка внесла в новый паспорт?

Эта новость стала результатом процесса, о начале которого сообщалось ранее. В марте 2024 года агентство РИА Новости уже распространяло информацию от информированного источника, согласно которой Каролина Куек предприняла действия по оформлению российского паспорта. Тогда же стало известно, что соответствующее прошение было направлено ею еще в феврале предшествующего, 2023 года. Таким образом, с момента подачи заявления до момента выдачи документа прошло более года.

Также стало известно, что, получив паспорт РФ, певица решила сохранить свое изначальное имя, и в выданном документе фигурирует имя Каролина.

Жизнь и карьера вне Украины

Каролина Куек родилась на территории Черновицкой области Украины. В 2008 году она была удостоена высокого звания Народной артистки Украины. Однако, после событий 2014 года, концертная деятельность Ани Лорак в ее родной стране фактически прекратилась, ее даже посчитали предателем родины. С тех пор певица проживает и активно развивает свою карьеру на территории Российской Федерации. В России она добилась значительных профессиональных успехов, завоевала расположение широкой аудитории и получила множество престижных наград в музыкальной сфере, включая неоднократные статуэтки премии “Золотой граммофон” и звание лауреата ежегодного музыкального телефестиваля “Песня года”.

Стоит упомянуть, что еще в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов публично выражал готовность оказать содействие Ани Лорак в получении российского гражданства. Тем не менее, в тот период, как сообщали представители певицы, у нее отсутствовали намерения по смене гражданства.

Информация, озвученная источниками, о получении Каролиной Куек, известной как Ани Лорак, российского гражданства и паспорта 9 июня текущего года, по сути, формализовала ее правовой статус на территории России после длительного периода проживания и активной творческой деятельности в этой стране с 2014 года. Этот шаг последовал за ее переездом из Украины и успешным развитием карьеры в Российской Федерации.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 08:48
Ани Лорак. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот же Блин: щедрый Киркоров и невероятная Лорак гуляли до утра на приватном празднике

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
С Оксаной Романенко и Дмитрием Дюраном. Фото: пресс-служба

По теме

Обновившей украинский паспорт Ани Лорак в резкой форме предложили вернуться на родину

"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни
Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой:

Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой:
Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, поделился неочевидной версией причин развода артиста с Аллой Пугачевой, указав на финансовые разногласия как ключевой фактор. Расставание одной из самых обсуждаемых и ярких пар российского шоу-бизнеса – Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой – в 2005 году стало настоящим шоком для страны.

Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь

Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь
Откройте для себя 5 глубоких мудростей Сократа о познании себя, добродетели и смысле жизни, способных заставить каждого задуматься о своем пути. Сократ – фигура легендарная в истории философии, мыслитель, который не оставил после себя письменных трудов, но чьи идеи оказали колоссальное влияние на развитие западной мысли.

Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье

Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье
Узнайте, какие действия считались нежелательными или даже запретными 19 июня в день Лариона Пропашника по народному календарю, чтобы избежать проблем и привлечь удачу. Каждый день народного календаря имеет свои особенности, приметы и, конечно, свод рекомендаций о том, что делать желательно, а от чего стоит воздержаться.

Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины

Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины
Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги, о которой заговорили многие, наконец-то получила более четкие очертания. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что церемония состоится в июле этого года.

Ирине Пеговой – 47

Ирине Пеговой – 47
Сегодня, 18 июня 2025-го, народной артистке РФ Ирине Пеговой исполняется 47. Она родилась в Нижегородской области и с ранних лет стремилась к креативу. Увлекалась лошадьми, лыжами, плаванием, фехтованием, легкой атлетикой, коньками, хоровым пением, скрипкой и даже читала поэзию деревенским овцам у бабули. Но свыше перевернули ход событий: встреча с кинорежиссером Фоменко трансформировала ее судьбу, проложив дорогу в мир актерского искусства. В конце 90-х Пегова поступила в Государственный институт театрального искусства, а уже к середине 00-х стала одной из самых популярных актрис РФ.

Выбор читателей

17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17/06ВтрЛюди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 17/06ВтрТест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 17/06ВтрТест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 18/06СрдТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 17/06ВтрУшел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения