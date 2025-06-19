Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье

Узнайте, какие действия считались нежелательными или даже запретными 19 июня в день Лариона Пропашника по народному календарю, чтобы избежать проблем и привлечь удачу.

Каждый день народного календаря имеет свои особенности, приметы и, конечно, свод рекомендаций о том, что делать желательно, а от чего стоит воздержаться. 19 июня в народной традиции отмечается день Лариона Пропашника. Это особая дата, связанная прежде всего с полевыми работами и заботой о будущем урожае. Однако, помимо предписаний к труду, существуют и определенные запреты, соблюдение которых, по верованиям предков, помогало избежать бед и сохранить гармонию.

День Лариона Пропашника: время труда и осторожности

Название дня – Ларион Пропашник – неслучайно. Оно связано с именем святого Илариона Нового, память которого чтут в этот день по православному календарю. А вот “Пропашник” указывает на главную сельскохозяйственную работу этого периода – прополку посевов. Считалось, что именно сейчас сорняки начинают набирать силу с удвоенной скоростью, и если упустить время, они могут заглушить культурные растения. Поэтому 19 июня был традиционным днем активной борьбы с сорной травой на огородах и полях.

Но помимо усердного труда, важно было помнить и о том, чего делать не следует. Народные приметы и поверья накапливались веками, отражая жизненный опыт и представления людей о связи человека с природой и высшими силами.

Что нельзя делать 19 июня?

Согласно народным традициям, в день Лариона Пропашника категорически не рекомендовалось следующее:

Лениться и бездельничать. Это, пожалуй, самый важный запрет этого дня. Поскольку Ларион – Пропашник, то есть покровитель прополки и полевых работ, бездействие 19 июня считалось большим грехом и верным способом остаться без урожая. День следовало провести в трудах, прежде всего связанных с землей.

Это, пожалуй, самый важный запрет этого дня. Поскольку Ларион – Пропашник, то есть покровитель прополки и полевых работ, бездействие 19 июня считалось большим грехом и верным способом остаться без урожая. День следовало провести в трудах, прежде всего связанных с землей. Откладывать прополку на потом. Если в этот день не заняться прополкой, считалось, что сорняки разрастутся так быстро, что справиться с ними уже не удастся, и они “заглотят” весь урожай. Промедление в этот день было сродни провалу всего сельскохозяйственного сезона.

Если в этот день не заняться прополкой, считалось, что сорняки разрастутся так быстро, что справиться с ними уже не удастся, и они “заглотят” весь урожай. Промедление в этот день было сродни провалу всего сельскохозяйственного сезона. Ругаться и выяснять отношения. Существовало поверье, что любая ссора, начатая в день Лариона Пропашника, будет очень затяжной и может перерасти в долгую вражду. Поэтому в этот день старались избегать конфликтов, держать себя в руках и решать все спорные вопросы мирным путем.

Существовало поверье, что любая ссора, начатая в день Лариона Пропашника, будет очень затяжной и может перерасти в долгую вражду. Поэтому в этот день старались избегать конфликтов, держать себя в руках и решать все спорные вопросы мирным путем. Рассказывать о своих семейных или личных проблемах посторонним. Считалось, что “выносить сор из избы” 19 июня означает сделать свои трудности достоянием общественности и тем самым приумножить их, лишившись поддержки высших сил.

Считалось, что “выносить сор из избы” 19 июня означает сделать свои трудности достоянием общественности и тем самым приумножить их, лишившись поддержки высших сил. Принимать важные и поспешные решения. День Лариона Пропашника был временем для усердного, но монотонного труда. Важные жизненные решения, касающиеся больших перемен, заключения сделок или планирования чего-то кардинального, лучше было отложить на другой день, чтобы избежать ошибок из-за спешки.

День Лариона Пропашника был временем для усердного, но монотонного труда. Важные жизненные решения, касающиеся больших перемен, заключения сделок или планирования чего-то кардинального, лучше было отложить на другой день, чтобы избежать ошибок из-за спешки. Совершать крупные и необдуманные покупки. Этот запрет перекликается с предыдущим – день не благоприятствовал финансовым операциям, требующим серьезного обдумывания, или импульсивным тратам.

День Лариона Пропашника 19 июня в народном календаре – это время, когда особенно ценились трудолюбие и миролюбие. Главные запреты этого дня сводились к призывам не лениться, не откладывать важные дела (прежде всего прополку) и избегать любых конфликтов и разглашения личных проблем. Следуя этим несложным правилам, наши предки надеялись обеспечить себе хороший урожай, сохранить мир в семье и избежать ненужных неприятностей. Возможно, и в наше время эти мудрые народные рекомендации могут послужить напоминанием о ценности труда, спокойствия и осмотрительности.