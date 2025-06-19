Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Четверг 19 июня

14:45Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой 14:21Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня 14:13Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой 14:10В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов 13:58Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки 13:41Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью 13:31Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое 13:27Кошки любят нас или используют? Только так ученые докопались до истины 13:08"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов 12:56Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск 12:03Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто 11:54Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал 11:25Историческое здание на Большой Садовой улице красиво осветили 11:20ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой 10:59Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда 10:48Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона 10:46Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова 09:45ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре 09:16Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой 08:48Предавшей родину артистке вручили российский паспорт 06:10Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе 03:27Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь 00:50Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье 22:50Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения 21:49Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается 21:06Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины 20:46Ирине Пеговой – 47 19:34Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18:53Горе-муж Сердюков крупно подставил Бородину сразу после роскошной свадьбы 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня 18:33Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют 17:35Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата 17:05Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 16:14Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев 15:55Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы 15:44Сретенский бульвар стал "Литературным" 15:16Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи 14:57Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец 14:24ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 14:01ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 14:00Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти 13:55Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности 13:43Почему ванная вызывает дискомфорт? 5 скрытых причин стресса в санузле 13:30Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство 13:28Стенд Подмосковья на ПМЭФ-2025 показывает виртуальные игры, роботов и цифровые бизнес-сервисы 13:20Дочь покинувшего Россию Киркорова сделала неожиданное заявление: "Я теперь та самая american girl!" 13:19Не стало культового музыканта, поэта и мыслителя – еще одна потеря для мира 12:50Тест: вспомни, что скрыто на кадре из фильма "Любовь и голуби" 11:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках 11:47На Болотной площади пройдет летний Кубок молодежи Москвы по КВН
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью

4162

Не стало Натальи Теняковой – звезды Художественного театра. Они пришла туда в 1988 году по приглашению Олега Ефремова и сыграла в полутора десятках постановок. Одной из последних работ стал моноспектакль "Говорит Москва" по пьесе Юлии Поспеловой. Премьера состоялась в апреле 2022 года. И сегодня, накануне похорон актрисы, мы решили повторить тот материал – в память о ней.

"Говорит Москва!" – такими словами Юрий Левитан 6 марта 1953 года "с чувством великой скорби" начал сообщать трудящимся Советского Союза о смерти Иосифа Сталина. Так же называется и премьерный спектакль МХТ имени Чехова об "отце всех народов". Молодой режиссер Данила Чащин с помощью легендарной Натальи Теняковой показывает вождя и палача глазами его дочери Светланы. Ее обожание и разочарование, идеальная жизнь за зубчатой кремлевской стеной, открывшаяся ложь – про все это наследница напишет в двадцати письмах к другу.

Светлана Аллилуева о своих взаимоотношениях с отцом в детстве вспоминала: "Отец подписывался во всех письмах ко мне одинаково: "Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк И. Сталин“. А меня он именовал "хозяйкой". В тон его юмору я писала ему "приказы". Эта игра-переписка началась в 1933-м. Примерно в это же время начинается и действие спектакля.

Дочь вождя – ученица. Каждый день она ходит в образцовую советскую школу, где в коридорах стоят пальмы и лимонные деревья, есть библиотека с полками до потолка, специальная игровая комната, где хоть в крокет, хоть в шахматы сражайся, есть театральный, фотографический, танцевальный, радиотехнический и даже парашютный кружки, врач, стоматолог и медсестра в накрахмаленном колпачке тоже тут имеются. Во всей остальной стране, правда, дети в это же самое время пишут между строчек на газетах, потому что бумаги нет, а пальмы лимонные деревья даже на картинках не все видели – книг тоже нет. А вместе с дочерью Сталина учатся дети знаменитого полярника, ответственного работника Госиздата и даже сын американского актера и певца Поля Робсона – того самого, которого на родине обвинили в антиамериканской деятельности, а в Союзе приняли как большого друга. Всех этих счастливых детей водят в музеи, а на каникулы на поезде возят на море.

И вот в ту-то поездку Светлана впервые начнет понимать, что созданный вокруг нее мир – насквозь фальшивый. В окно поезда повсеместно виднелись почему-то очень худые люди. Но учительница велит зашторить плотнее окна и не смотреть на них. Про массовый голод 30-х в стране станут открыто говорить и писать намного позже.

Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

А пока ничто не должно разрушать сказку, созданную специально для дочери вождя народов. На заднике сцене мелькают идиллические картины счастливого советского детства. Тут и дядя Серго с цветами, и дядя Клим, и дядя Сережа. Это для всей страны они – товарищи Орджоникидзе, Ворошилов и Киров. А для дочери Сталина – почти родственники. Жаль только, что дядя Сережа вскоре окажется в гробу, все будут плакать, а папа громче всех. Ведь это по его приказу "Кирова пришьют в коридорчике", как позже придумает частушку народ. А дядя Серго и вовсе куда-то исчезнет. Светочка не узнает, что Орджоникидзе застрелился, а следом будет расстреляны его братья и племянник, арестована и приговорена к десяти годам заключения жена.

Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

И никто в стране тоже не будет про это знать. Ведь здесь, как и в спектакле, повсюду слагают панегирики и поют осанны "мудрому учителю" и "другу всех детей". Олицетворяющая народ студентка Школы-студии МХАТ Дарья Петриченко надрывно старается:

От края до края, по горным вершинам,

Где горный орел совершает полет,

О Сталине мудром, родном и любимом

Прекрасную песню слагает народ.

Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

А Наталья Тенякова продолжает почти отрешенно читать письма интимные дочери вождя, который любит играть в городки, палить из двустволки, пить чай в беседке, подолгу принимать гостей, не умеет плавать, не любит солнца, а раньше вообще был грузином.

Для Светланы Аллилуевой последнее обстоятельство особенно удивительно. Кажется, оно потрясло ее больше, чем новость, которую она прочтет в американском журнале Life, что ее мать умерла вовсе не от аппендицита, как ей сказали, а покончила с собой.

Правда будет проникать в ее жизнь постепенно – через услышанные случайно обрывки фраз, через сообщения в западной прессе. В итоге мир дочери Сталина будет меняться – когда арестуют родителей одноклассника Миши, когда ей скажут, что ее умный возлюбленный, который подарил замечательную антологию поэзии, оказался английским шпионом, когда убийство актера и режиссера Соломона Михоэлса отец назовет "автомобильной катастрофой". Правда, почему-то во время прощания на сцене театры было заметно, что голова Михоэлса была вся изуродована и вся в кровоподтеках.

Еще мелькают на экране картинки счастливой жизни советского народа. Но уже не спрятать взгляд от горы тряпья – штанов, кофт, телогреек, которые обычно остаются после расстрела людей (художник спектакля – Михаил Заиканов). "5 марта в 9 часов 50 минут вечера", как сообщал Левитан, все закончится. Тело голого отца унесут на носилках. Старая сиделка будет убирать в комнате и что-то тихонько напевать...

Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова

Читавшей все эти наивные и жуткие одновременно воспоминания дочери Сталина Наталье Теняковой 77 лет. Когда умер Сталин, ей было 9 лет. Поэтому она почти ровесница описываемых событий. "Ей очень важна эта тема, сам материал. По-моему, это очень точное попадание. Она все знает про ту эпоху, про людей, которые окружали ее героиню. Для не этот спектакль – высказывание, существенное и актуальное", – говорит о ней режиссер.

Тенякова на протяжении часа просто сидит за столом, читает письма, поправляет ободок, делает глоток чая. Иногда где-то сверху звучит голос "отца". Вот, собственно, и вся режиссура. Но именно в этой лаконичности и простоте как и во фразе "Говорит Москва!" и заключен драматизм, именно это и цепляет зрителя, держит в напряжении. Делая спектакль очень точным по сути и форме высказыванием.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 13:41
Фото: пресс-служба / Александра Торгушникова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Окно в прошлое: в центре Москвы появился временной портал

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве

Сюжеты Премьеры недели

Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой

Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой
Гитарная музыка, как и советское кино, должна быть прекрасной! А уж в фильмах СССР она звучит всегда по-особенному. Помните ли вы героев, которые играли на гитаре в любимых лентах прошлого века? Они до сих пор играют в наших сердцах, поэтому пора пройти новый тест от "Дни.ру"! Советский кинематограф подарил нам потрясающие комедии, драмы, мелодрамы, приключения, историческое, документальное кино.

Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой

Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой
Сегодня, 19 июня 2025 года, отмечает свой 80-летний юбилей легенда советского и российского кино, Народная артистка Наталья Селезнева. Вспоминаем главные вехи ее яркой творческой судьбы. 19 июня 2025 года, знаменательную дату — свой 80-летний юбилей — отмечает выдающаяся актриса театра и кино, обладательница звания Народной артистки Российской Федерации Наталья Игоревна Селезнева (урожденная Полинковская).

Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое

Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое
7 января 1985 года в широкий прокат вышла лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби". В этом году любимой ленте народом ленте исполнилось 40 лет. Но из всех актеров, кто в ней снимался, в живых сегодня остаются только трое. Остальных выкосила смерть... Людмила Гурченко (Раиса Захаровна) – прожила 75 лет и умерла 30 марта 2011 года.

Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск

Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск
Появилась информация о том, что отец супруги актера Павла Прилучного, Аршак Брутян, объявлен в международный розыск. Стало известно, что правоохранители знают его местонахождение, но пока не могут экстрадировать. В семью популярного российского актера Павла Прилучного пришла беда – возникла серьезная ситуация, связанная с его ближайшим родственником.

ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой

ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой
Котики попали на экран раньше, чем официально родился кинематограф. В 1894 году Уильям Диксон снял 20-секундный фильм "Кошачий бокс", в котором два кота на миниатюрном ринге и в миниатюрных перчатках участвовали в схватке. И по сей день хвостатые и усатые друзья в кадре вызывают умиление у публики. Попробуйте угадать советские фильмы по кадрам с кошками! 1.

Выбор читателей

17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 18/06СрдТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 18/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 17/06ВтрТест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 18/06СрдТест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 18/06СрдТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"