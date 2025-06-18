Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги, о которой заговорили многие, наконец-то получила более четкие очертания.

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что церемония состоится в июле этого года. Однако точная дата и место проведения торжества остаются пока в тайне.

По информации, поступившей от Дворцова, пара рассматривает возможность празднования за границей. Это решение стало темой обсуждений среди поклонников и журналистов, которые активно спекулируют на тему места и формата предстоящего события. "Свадьба будет в июле — это точно… Ходят слухи, что они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве", — поделился продюсер.

Однако не обошлось и без слухов, касающихся личной жизни Агаты. В последнее время в СМИ активно обсуждается информация о том, что Муцениеце может быть беременна, и не от Дранги.

Дворцов не стал исключать эту версию. Он отметил, что недавние обсуждения вокруг романа Агаты с богатым мужчиной, который одаривал ее дорогими подарками, подогревают интерес к данной теме. "Что касается, может ли Агата быть беременна от данного товарища, то никто свечку не держал", — сообщил он.

Несмотря на все слухи и спекуляции, продюсер также подчеркнул, что брак между Муцениеце и Дрангой может быть частью тщательно продуманной пиар-стратегии. Он отметил, что обе стороны могут извлечь выгоду из этого союза, особенно если учесть возможность подписания брачного договора, который защитит интересы каждого из них.