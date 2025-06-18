Ирине Пеговой – 47

В конце 90-х Пегова поступила в Государственный институт театрального искусства, а уже к середине 00-х стала одной из самых популярных актрис РФ. Ее первая проба в кинематографе — роль в ленте Учителя "Прогулка" — принесла ей стартовое признание и награду "Золотой орел". Сегодня в багаже выдающейся нижегородки десятки сильных ролей в кинематографе и театральной индустрии.
В этот момент актриса остается одной из самых популярных знаменитостей кинематографа и театральной индустрии РФ. В 2025-м в прокат выпустят несколько лент с ее персоной.
Поздравляем Ирину Пегову с днем рождения и ждем грядущих креативных достижений!