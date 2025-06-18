Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном

Недаром говорят: "Пришел, увидел, позвонил". Осталось только победить, отгадав названия 5 кинолент советского производства. С этим справятся только истинные знатоки кино СССР или изощренные любители поболтать по телефону. К каждому из 5 вопросов дается 3 варианта ответа, но правильный только 1. Сможете пройти весь тест без единой ошибки?
ВОПРОСЫ
1) Эта женщина с телефоном появляется в советском фильме...
а — Верные друзья
б — Большая перемена
в — Когда деревья были большими
2) Эта героиня с телефонной трубкой засветилась в ленте...
а — Свидание с молодостью
б — Молодая жена
в — Самая обаятельная и привлекательная
3) Эту даму на телефоне запечатлели в картине...
а — День свадьбы придется уточнить
б — Романс о влюбленных
в — Служебный роман
4) Эта героиня с телефонной трубкой засветилась в ленте...
а — Любовь и голуби
б — Гость с Кубани
в — Кубанские казаки
5) Эта женщина с телефоном появляется в советском фильме...
а — Девушка без адреса
б — Странная женщина
в — Верные друзья
ОТВЕТЫ
1.>>> б — "Большая перемена";
2.>>> в — "Самая обаятельная и привлекательная";
3.>>> в — "Служебный роман";
4.>>> б — "Гость с Кубани";
5.>>> а — "Девушка без адреса".
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе 5!
Сделали только 1 ошибку — ставьте себе 4!
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