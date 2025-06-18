Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном

Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют

Не все кинофильмы, произведенные в Советском Союзе, смогли завоевать триумф вне границ постсоветской действительности. Преимущественно это затрагивает комедии, расшифровка которых на чужбине часто неоднозначна из-за разницы в менталитетах. Так, "Москва слезам не верит" вызывает смятение у многих представителей иностранной публики, а "Джентльмены удачи" кажутся чересчур предсказуемыми. Но драмы, касающиеся вечных тем страдания, памяти и людского горя, западают в душу заграничному сообществу. Преимущественную позицию в этом плане занимает кинофильм Элема Климова "Иди и смотри", ставший одной из самых мощных антивоенных лент 20 столетия.