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Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном
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Дзынь! Прямо сейчас вам звонят герои шедевральных кинолент СССР, поэтому самое время пройти этот тест от команды "Дни.ру". Сможете отгадать 5 советских фильмов по 1 кадру с женщиной и телефоном? Если да, то не бросайте трубку!

Недаром говорят: "Пришел, увидел, позвонил". Осталось только победить, отгадав названия 5 кинолент советского производства. С этим справятся только истинные знатоки кино СССР или изощренные любители поболтать по телефону. К каждому из 5 вопросов дается 3 варианта ответа, но правильный только 1. Сможете пройти весь тест без единой ошибки?

ВОПРОСЫ

1) Эта женщина с телефоном появляется в советском фильме...

Кадр из фильма

а — Верные друзья

б — Большая перемена

в — Когда деревья были большими

2) Эта героиня с телефонной трубкой засветилась в ленте...

Кадр из фильма

а — Свидание с молодостью

б — Молодая жена

в — Самая обаятельная и привлекательная

3) Эту даму на телефоне запечатлели в картине...

Кадр из фильма

а — День свадьбы придется уточнить

б — Романс о влюбленных

в — Служебный роман

4) Эта героиня с телефонной трубкой засветилась в ленте...

Кадр из фильма

а — Любовь и голуби

б — Гость с Кубани

в — Кубанские казаки

5) Эта женщина с телефоном появляется в советском фильме...

Кадр из фильма

а — Девушка без адреса

б — Странная женщина

в — Верные друзья

ОТВЕТЫ

1.>>> б — "Большая перемена";

2.>>> в — "Самая обаятельная и привлекательная";

3.>>> в — "Служебный роман";

4.>>> б — "Гость с Кубани";

5.>>> а — "Девушка без адреса".

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе 5!

Сделали только 1 ошибку — ставьте себе 4!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново и покажите максимальный результат!

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 19:34
Кадр из фильма
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с телефоном

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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