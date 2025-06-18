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Горе-муж Сердюков крупно подставил Бородину сразу после роскошной свадьбы

Горе-муж Сердюков крупно подставил Бородину сразу после роскошной свадьбы
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Ксения Бородина вновь попала в центр внимания. На этот раз причиной стали внушительные дорожные штрафы, которые сыплются на ее имя.

После пышной свадьбы ее избранник Николай Сердюков получил в распоряжение шикарный внедорожник Mercedes-Benz G-класса, который стал не только символом статуса, но и источником множества проблем. Как стало известно из источников, Николай, будучи владельцем мечты миллионов, нарушил правила дорожного движения 264 раза, что обернулось штрафами на сумму около 280 тысяч рублей.

Информация о штрафах стала доступна благодаря популярным интернет-пабликам, которые следят за жизнью звезд. По данным дорожных камер, Сердюков часто передвигается по столице в компании друзей, не особо заботясь о соблюдении правил.

В результате этого Ксения Бородина, доверившая своему горе-мужу свой автомобиль, теперь получает уведомления о штрафах пачками. Несмотря на это, телеведущая продолжает защищать крупно подставившего ее супруга. Также ведущая отрицает слухи о том, что Николай является альфонсом и активно выступает в его защиту.

"Коля — не альфонс! Я хочу поддержать его в этой ситуации", — заявила Бородина.

Она отметила, что никто не знает их отношения и не имеет права осуждать. "Люди лезут в карман к тому, кого не знают, и при этом придумывают обидные прозвища", — добавила ведущая.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 18:53
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
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