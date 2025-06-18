Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Среда 18 июня

18:33Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют 17:35Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата 17:05Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 16:14Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев 15:55Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы 15:44Сретенский бульвар стал "Литературным" 15:16Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи 14:57Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец 14:24ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 14:01ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 14:00Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти 13:55Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности 13:43Почему ванная вызывает дискомфорт? 5 скрытых причин стресса в санузле 13:30Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство 13:28Стенд Подмосковья на ПМЭФ-2025 показывает виртуальные игры, роботов и цифровые бизнес-сервисы 13:20Дочь покинувшего Россию Киркорова сделала неожиданное заявление: "Я теперь та самая american girl!" 13:19Не стало культового музыканта, поэта и мыслителя – еще одна потеря для мира 12:50Тест: вспомни, что скрыто на кадре из фильма "Любовь и голуби" 11:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках 11:47На Болотной площади пройдет летний Кубок молодежи Москвы по КВН 11:15Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили 11:01В Москве активизировались летучие мыши 10:39Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби" 10:34ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе 10:25Именно поэтому посудомоечная машина может быть опасной – кто виноват и что делать 10:25На строящейся станции метро "Народное Ополчение" начались отделочные работы 09:44Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине 08:47Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе? 06:22Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье 03:34ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро 00:16Стоит ли начинать новое дело 18 июня или можно обречь его на провал: об этом знали наши предки 23:16Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 21:50В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы 20:16Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи 20:00Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли 19:08Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения 18:55Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации 17:19Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17:08Неузнаваемая после процедуры Костенко ужаснула народ своим видом: Жуткие последствия 15:52Внезапный уход яркой звезды "Диснея" стал ударом для детей по всему миру 15:49Творческая молодежь Москвы объединилась в летнем лагере кинопарка "Москино" 15:01"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука 14:35Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь 14:30Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть 14:27Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения 13:26Москва спортивная: 28 и 29 июня в столице пройдет марафон тренировок 13:26Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций 13:23Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда 13:02"Зеленый маркет" организует кинопросмотры под открытым небом 12:52Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата

Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата
391

На днях мир поп-музыки и поклонники Арианы Гранде понесли тяжелую утрату. В возрасте 99 лет ушла из жизни любимая бабушка певицы.

Ариана ласково называла Марджори Гранде Нонной. Трагическая новость стала настоящим шоком для семьи и фанатов, ведь Марджори была не только близким человеком, но и важной частью жизни артистки.

Ариана всегда открыто делилась своими чувствами к бабушке, подчеркивая, как сильно она на нее повлияла. Их отношения были полны любви и доверия. В своем заявлении семья Гранде выразила глубокую скорбь по поводу утраты: "Мы с прискорбием сообщаем, что любимая матриарх нашей семьи скончалась. Марджори (Нонна) Гранде мирно упокоилась в своем доме, окруженная близкими".

Ариана опубликовала трогательное фото бабушки из юности с подписью "Навеки". В последние месяцы жизни Марджори была окружена заботой и вниманием своей семьи. В ноябре 2024 года Ариана посетила свою бабушку в Бока-Ратон, штат Флорида, где они вместе провели время, включая поход в кино на фильм "Нечестивец".

Интересные факты из жизни Марджори Гранде

Необычным фактом является то, что в 2024 году Марджори вошла в историю как старейший человек, когда-либо появлявшийся в музыкальном чарте Billboard Hot 100. Ариана записала с ней трек "Ordinary Things", который стал частью альбома "Eternal Sunshine". Это сотрудничество стало не только музыкальным достижением, но и важным моментом в их семейной истории.

Наследие артистки

Уход Марджори Гранде оставила глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Память о ней будет жить в сердцах ее близких и поклонников, а также через музыку, которую она помогла создать. Ариана продолжит делиться своим талантом и любовью к бабушке через свои песни, сохраняя ее наследие навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 17:35
Фото: Freepik
Page Six✓ Надежный источник

По теме

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец

Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют

Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют
Не все кинофильмы, произведенные в Советском Союзе, смогли завоевать триумф вне границ постсоветской действительности. Преимущественно это затрагивает комедии, расшифровка которых на чужбине часто неоднозначна из-за разницы в менталитетах. Так, "Москва слезам не верит" вызывает смятение у многих представителей иностранной публики, а "Джентльмены удачи" кажутся чересчур предсказуемыми. Но драмы, касающиеся вечных тем страдания, памяти и людского горя, западают в душу заграничному сообществу. Преимущественную позицию в этом плане занимает кинофильм Элема Климова "Иди и смотри", ставший одной из самых мощных антивоенных лент 20 столетия.

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках
Недаром говорят, что нужно встречать по одежке, а провожать по уму. Женские очки – один из главных признаков интеллекта, эрудиции и широкого кругозора! А вы считаете себя умным и эрудированным человеком? Тогда пройдите тест от "Дни.ру" с 1 попытки на все 6 очков! Советский кинематограф подарил нам изумительные ленты, которые смотрят и пересматривают миллионы людей всех возрастов: дедушки и бабушки, папы и мамы, мальчики и девочки.

Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы

Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы
Трагическая история Анны Седоковой и Яниса Тиммы по прежнему вызывает бурные обсуждения. Кроме того, она продолжает обростать новыми подробностями. Седокова подала заявление на вступление в наследство после трагической смерти баскетболиста.

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец
Стало известно об уходе знаменитой актрисы, таланта и творца, которая снималась в фильмах, теленовеллах и играла в театре. Уход этой талантливой артистки и творческой кинодуши стал неожиданной потерей для всего мира. Объявлено об уходе артистичной кинодивы, которая выбрала актерскую стезю и проявила экранный талант во множестве фильмов, теленовелл и театральных творений, которые обсуждали, обсуждают и будут обсуждать не только в Чили, но и в Аргентине, Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле и других странах мира.

ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"

ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"
Фильм "Любовь и голуби" снимали в 1984 году. Сыгравшей там бабу Шуру Наталье Теняковой в ту пору было всего 40 лет. Давайте вспомним сцены с ней и фразы из любимой народом комедии Владимира Меньшова. 1.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 17/06ВтрЛюди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17/06ВтрТолько так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 17/06ВтрТест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 17/06ВтрТест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини