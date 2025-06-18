Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата

На днях мир поп-музыки и поклонники Арианы Гранде понесли тяжелую утрату. В возрасте 99 лет ушла из жизни любимая бабушка певицы.

Ариана ласково называла Марджори Гранде Нонной. Трагическая новость стала настоящим шоком для семьи и фанатов, ведь Марджори была не только близким человеком, но и важной частью жизни артистки.

Ариана всегда открыто делилась своими чувствами к бабушке, подчеркивая, как сильно она на нее повлияла. Их отношения были полны любви и доверия. В своем заявлении семья Гранде выразила глубокую скорбь по поводу утраты: "Мы с прискорбием сообщаем, что любимая матриарх нашей семьи скончалась. Марджори (Нонна) Гранде мирно упокоилась в своем доме, окруженная близкими".

Ариана опубликовала трогательное фото бабушки из юности с подписью "Навеки". В последние месяцы жизни Марджори была окружена заботой и вниманием своей семьи. В ноябре 2024 года Ариана посетила свою бабушку в Бока-Ратон, штат Флорида, где они вместе провели время, включая поход в кино на фильм "Нечестивец".

Интересные факты из жизни Марджори Гранде

Необычным фактом является то, что в 2024 году Марджори вошла в историю как старейший человек, когда-либо появлявшийся в музыкальном чарте Billboard Hot 100. Ариана записала с ней трек "Ordinary Things", который стал частью альбома "Eternal Sunshine". Это сотрудничество стало не только музыкальным достижением, но и важным моментом в их семейной истории.

Наследие артистки

Уход Марджори Гранде оставила глубокий след в сердцах всех, кто ее знал. Память о ней будет жить в сердцах ее близких и поклонников, а также через музыку, которую она помогла создать. Ариана продолжит делиться своим талантом и любовью к бабушке через свои песни, сохраняя ее наследие навсегда.