Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы

Трагическая история Анны Седоковой и Яниса Тиммы по прежнему вызывает бурные обсуждения. Кроме того, она продолжает обростать новыми подробностями.

Седокова подала заявление на вступление в наследство после трагической смерти баскетболиста. Это вызвало бурную реакцию семьи скончавшегося спортсмена.

Родные Тиммы, не смирившись с потерей, обвинили Седокову в том, что именно она стала причиной его ухода из жизни. По словам адвоката Маргариты Гавриловой, который представляет интересы родителей Яниса, между певицей и спортсменом был заключен брачный договор, согласно которому все имущество Тиммы после развода должно было перейти к Анне.

Однако теперь ситуация изменилась: адвокат уверена, что у семьи есть все шансы оспорить этот документ в суде. Это стало причиной для экстренных действий со стороны Седоковой.

"Я вынуждена быстро сообщить, что Анна Владимировна подала заявление на вступление в наследство" — заявила Гаврилова, подчеркивая, что певица осознает возможные последствия своих действий. По ее мнению, Седокова понимает, что если не предпримет необходимых шагов, то может остаться без ничего.

История отношений Седоковой и Тиммы началась в 2019 году, когда Янис еще состоял в браке с матерью своего сына. Седокову из-за того случая считают разлучницей. Тем не менее, в сентябре 2020 года пара официально узаконила свои отношения и сыграла роскошную свадьбу. Несмотря на это, отношения Анны с родными Яниса всегда были напряженными.