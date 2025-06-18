Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках

Советский кинематограф подарил нам изумительные ленты, которые смотрят и пересматривают миллионы людей всех возрастов: дедушки и бабушки, папы и мамы, мальчики и девочки. Формально эпоха СССР закончилась еще в прошлом веке, но по сей день она продолжает жить в наших сердцах. Давайте хотя бы на 1 минуту вернемся в прошлое и отгадаем 6 героинь в очках из советского кино. Только самые преданные фанаты советской киноиндустрии справятся на 100%. А вы в их числе?
ВОПРОСЫ
1) Эта женщина в очках из советского фильма...
а — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
б — Карнавал
в — Розыгрыш
2) Эти очки на женщине можно заметить в картине СССР...
а — Приключения Электроника
б — Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
в — Приключения Буратино
3) Эта героиня с очками появляется в киношедевре под названием...
а — Гараж
б — Королева бензоколонки
в — Приходите завтра...
4) Этот советский фильм называется...
а — Большая перемена
б — Ирония судьбы, или С легким паром
в — Любовь и голуби
5) Эти очки на женщине можно заметить в картине СССР...
а — Пес Барбос и необычный кросс
б — Операция „Ы“ и другие приключения Шурика
в — Возвращение "Святого Луки"
6) Эта женщина в очках из советского фильма...
а — Карнавал
б — Гостья из будущего
в — Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
ОТВЕТЫ
1.>>> в — "Розыгрыш";
2.>>> а — "Приключения Электроника";
3.>>> в — "Приходите завтра...";
4.>>> а — "Большая перемена";
5.>>> в — "Возвращение „Святого Луки“";
6.>>> б — "Гостья из будущего".
Угадали все 6 фильмов по сцене с женщиной в очках — получайте заслуженные 6 баллов!
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