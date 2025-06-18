Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Среда 18 июня

16:14Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев 15:55Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы 15:44Сретенский бульвар стал "Литературным" 15:16Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи 14:57Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец 14:24ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 14:01ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 14:00Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти 13:55Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности 13:43Почему ванная вызывает дискомфорт? 5 скрытых причин стресса в санузле 13:30Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство 13:28Стенд Подмосковья на ПМЭФ-2025 показывает виртуальные игры, роботов и цифровые бизнес-сервисы 13:20Дочь покинувшего Россию Киркорова сделала неожиданное заявление: "Я теперь та самая american girl!" 13:19Не стало культового музыканта, поэта и мыслителя – еще одна потеря для мира 12:50Тест: вспомни, что скрыто на кадре из фильма "Любовь и голуби" 11:55Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках 11:47На Болотной площади пройдет летний Кубок молодежи Москвы по КВН 11:15Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили 11:01В Москве активизировались летучие мыши 10:39Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби" 10:34ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе 10:25Именно поэтому посудомоечная машина может быть опасной – кто виноват и что делать 10:25На строящейся станции метро "Народное Ополчение" начались отделочные работы 09:44Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине 08:47Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе? 06:22Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье 03:34ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро 00:16Стоит ли начинать новое дело 18 июня или можно обречь его на провал: об этом знали наши предки 23:16Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 21:50В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы 20:16Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи 20:00Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли 19:08Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения 18:55Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации 17:19Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17:08Неузнаваемая после процедуры Костенко ужаснула народ своим видом: Жуткие последствия 15:52Внезапный уход яркой звезды "Диснея" стал ударом для детей по всему миру 15:49Творческая молодежь Москвы объединилась в летнем лагере кинопарка "Москино" 15:01"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука 14:35Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь 14:30Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть 14:27Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения 13:26Москва спортивная: 28 и 29 июня в столице пройдет марафон тренировок 13:26Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций 13:23Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда 13:02"Зеленый маркет" организует кинопросмотры под открытым небом 12:52Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть 12:35В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости" 12:29В московском водоеме заметили краснокнижного тритона 11:56Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках
4

Недаром говорят, что нужно встречать по одежке, а провожать по уму. Женские очки – один из главных признаков интеллекта, эрудиции и широкого кругозора! А вы считаете себя умным и эрудированным человеком? Тогда пройдите тест от "Дни.ру" с 1 попытки на все 6 очков!

Советский кинематограф подарил нам изумительные ленты, которые смотрят и пересматривают миллионы людей всех возрастов: дедушки и бабушки, папы и мамы, мальчики и девочки. Формально эпоха СССР закончилась еще в прошлом веке, но по сей день она продолжает жить в наших сердцах. Давайте хотя бы на 1 минуту вернемся в прошлое и отгадаем 6 героинь в очках из советского кино. Только самые преданные фанаты советской киноиндустрии справятся на 100%. А вы в их числе?

ВОПРОСЫ

1) Эта женщина в очках из советского фильма...

Кадр из фильма

а — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

б — Карнавал

в — Розыгрыш

2) Эти очки на женщине можно заметить в картине СССР...

Кадр из фильма

а — Приключения Электроника

б — Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

в — Приключения Буратино

3) Эта героиня с очками появляется в киношедевре под названием...

Кадр из фильма

а — Гараж

б — Королева бензоколонки

в — Приходите завтра...

4) Этот советский фильм называется...

Кадр из фильма

а — Большая перемена

б — Ирония судьбы, или С легким паром

в — Любовь и голуби

5) Эти очки на женщине можно заметить в картине СССР...

Кадр из фильма

а — Пес Барбос и необычный кросс

б — Операция „Ы“ и другие приключения Шурика

в — Возвращение "Святого Луки"

6) Эта женщина в очках из советского фильма...

Кадр из фильма

а — Карнавал

б — Гостья из будущего

в — Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

ОТВЕТЫ

1.>>> в — "Розыгрыш";

2.>>> а — "Приключения Электроника";

3.>>> в — "Приходите завтра...";

4.>>> а — "Большая перемена";

5.>>> в — "Возвращение „Святого Луки“";

6.>>> б — "Гостья из будущего".

Угадали все 6 фильмов по сцене с женщиной в очках — получайте заслуженные 6 баллов!

Допустили 1 ошибку или больше — вернитесь к началу теста и пройдите на 100%!

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 17:05
Кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

По теме

Тест: угадайте советский фильм по кадру с усатым актером

Тест: отгадайте фильмы СССР по кадру с головным убором

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы

Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы
Трагическая история Анны Седоковой и Яниса Тиммы по прежнему вызывает бурные обсуждения. Кроме того, она продолжает обростать новыми подробностями. Седокова подала заявление на вступление в наследство после трагической смерти баскетболиста.

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец
Стало известно об уходе знаменитой актрисы, таланта и творца, которая снималась в фильмах, теленовеллах и играла в театре. Уход этой талантливой артистки и творческой кинодуши стал неожиданной потерей для всего мира. Объявлено об уходе артистичной кинодивы, которая выбрала актерскую стезю и проявила экранный талант во множестве фильмов, теленовелл и театральных творений, которые обсуждали, обсуждают и будут обсуждать не только в Чили, но и в Аргентине, Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле и других странах мира.

ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"

ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"
Фильм "Любовь и голуби" снимали в 1984 году. Сыгравшей там бабу Шуру Наталье Теняковой в ту пору было всего 40 лет. Давайте вспомним сцены с ней и фразы из любимой народом комедии Владимира Меньшова. 1.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре

ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре
"Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения", – писали Илья Ильф и Евгений Петров в романе "Золотой теленок". Давайте вместе вспомним машины из культовых советских кинолент! Простой тест с легкостью одолеют внимательные зрители. 1.

Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти

Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти
Всего две недели до 81-го дня рождения не дожила Наталья Тенякова, полюбившаяся зрителям как баба Шура в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". И только сейчас стало известно, что в документах она – вовсе не Тянякова... В 1967 году Наталья Тенякова стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 17/06ВтрЛюди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17/06ВтрТолько так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 17/06ВтрТест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 17/06ВтрТест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками