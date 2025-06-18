Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец

Стало известно об уходе знаменитой актрисы, таланта и творца, которая снималась в фильмах, теленовеллах и играла в театре. Уход этой талантливой артистки и творческой кинодуши стал неожиданной потерей для всего мира. Объявлено об уходе артистичной кинодивы, которая выбрала актерскую стезю и проявила экранный талант во множестве фильмов, теленовелл и театральных творений, которые обсуждали, обсуждают и будут обсуждать не только в Чили, но и в Аргентине, Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле и других странах мира.