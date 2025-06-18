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Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец

Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец
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Стало известно об уходе знаменитой актрисы, таланта и творца, которая снималась в фильмах, теленовеллах и играла в театре. Уход этой талантливой артистки и творческой кинодуши стал неожиданной потерей для всего мира.

Объявлено об уходе артистичной кинодивы, которая выбрала актерскую стезю и проявила экранный талант во множестве фильмов, теленовелл и театральных творений, которые обсуждали, обсуждают и будут обсуждать не только в Чили, но и в Аргентине, Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле и других странах мира. Сообщается, что ушедшая Габриэла Медина отдала богу душу в Сантьяго, однако причину этого даже не сообщили.

Кинозвезда ушла 16 июня и не дожила до своего дня рождения только 3 месяца и 21 день — всего 113 дней — 7 октября этого года жизни она могла бы отметить свое 90-летие. Ушедшая экранная дива снялась в более чем 40 фильмах и более чем 10 теленовеллах, исполнила всего более 100 ролей. При этом ушедшая знаменитость родилась с талантом актрисы — работала с более чем 10 знаменитыми кинорежиссерами и более чем 100 мировыми талантами, но всегда сама выделялась на их фоне.

Самые яркие киноработы ушедшей Габриэлы Медины:

1. Мачука (Machuca)

2. Коронация (Coronación)

3. Злой ангел (Ángel Malo)

4. 80-е (Los 80)

5. 03:34: Землетрясение в Чили (03:34: Earthquake in Chile)

Яркие киноработы ушедшей:

1. В тени ангела (A la Sombra del Ángel)

2. Тайная жизнь пар (La vida secreta de las parejas)

3. Тетя Эйси (La Tía Ayşe)

4. Любовные игры (Juegos de amor)

5. Счастливая семья (Una Familia Feliz)

Еще киноработы:

1. Люби меня (Ámame)

2. Сладкая родина (Dulce patria)

3. Здесь никто не главный (Aquí Nadie Es Principal)

4. Счастье на пороге (Felicidad a la Puerta)

5. Пока я жив (Mientras Vivo)

Ушедшую актрису, таланта и творца Габриэлу Медину отличало от других именно то, что, несмотря на многообразие ролей и жанров (драма, комедия, социальная сатира и исторические постановки), этот человек боролся за права артистов в Чили так, что это видела и страна, и весь мир. Звезду кинолент "Мачука", "Счастливая семья", "Счастье на пороге" любили, любят и будут любить не только на экране, но и в душе.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 14:57
Фото сгенерировано искусственным интеллектом Raphael AI
Редакция Дни.ру✓ Надежный источник

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