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Среда 18 июня

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Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности

Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности
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50-летняя певица Катя Лель убеждена, что после контакта с инопланетянами у нее появился дар.

Заслуженная артистка России, автор хитов "Мой мармеладный" и "Муси-пуси" Катя Лель совмещает эстрадную деятельность с паранормальными "путешествиями". Певица утверждает, что впервые встретилась с инопланетянами в 16 лет, когда привычный обед в кругу семьи закончился таинственным свечением за окном и исчезновением зубов юной Лель. Девушке даже удалось выйти на контакт с пришельцами: Катя во сне оказалась на борту космического корабля, где вела диалог с незнакомцами.

На этом удивительное не закончилось, и у похищенной инопланетянами артистки начали проявляться сверхспособности, которые она умело скрывала на протяжении 30 лет. Катя Лель убеждена, что в ее руках содержится энергия, благодаря которой она может исцелять людей.

У певицы уже есть излеченные от недугов "пациенты" – среди них, например, коллега и близкая подруга Анита Цой. Женщина поделилась в интервью, что верит в существование экстраординарных способностей, а в пример привела дар подруги по сцене.

"В моей жизни был случай, когда мне очень помогла Катя Лель. Я повредила ногу, и Катюша мне ее вылечила с помощью своих рук. Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо", – заявила Цой.

Также Анита подчеркнула, что прежде была скептиком и отрицала существование иных миров, однако встреча с Катей заставила ее поменять свою точку зрения.

Напомним, в апреле 2025 года в жизни Кати Лель произошел трагический случай: пропал ее бывший муж, предприниматель Игорь Кузнецов. Мужчина отправился по делам во Францию, встретился с товарищем и перестал выходить на связь. Выдвинуты разные предположения о местонахождении бизнесмена, большинство из которых неутешительные. Катя Лель тяжело переживает пропажу бывшего мужа, но продолжает искренне надеяться на чудо.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 13:55
Фото: соцсети / katyalelofficial
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Фоторепортаж

Ортман, Лель и Гришаева зажгли на празднике лучших бизнесменов

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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