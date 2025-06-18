Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти

Всего две недели до 81-го дня рождения не дожила Наталья Тенякова, полюбившаяся зрителям как баба Шура в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". И только сейчас стало известно, что в документах она – вовсе не Тянякова...

В 1967 году Наталья Тенякова стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра. А через три года вышла замуж за артиста того же театра Сергея Юрского. Но когда гнет цензуры стал совсем невыносим, актера уволили из театра.

Сразу после этого Тенякова, ни минуты не раздумывая, отправилась менять фамилию в паспорте, тоже став Юрской. А затем положила на стол директора и и свое заявление об увольнении.

Таким образом, официально по документам с конца 1970-х актриса была Юрской Натальей Максимовной. При этом на афишах спектаклей и в титрах фильмов ее все эти годы продолжали писать как Тянякову – это ее девичья фамилия.

Напомним, знаменитая актриса театр и кино умерла от острой сердечной недостаточности. Прощание с ней состоится, по предварительным данным, 20 июня в МХТ им. Чехова, где звезда служила с 1988 года. Поскольку она была Народной артисткой России, то похоронят ее на престижном столичном кладбище. Скорее всего, возле мужа, Сергея Юрского, который покоится на Актерской алле Троекуровского непрополя.