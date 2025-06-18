Дочь покинувшего Россию Киркорова сделала неожиданное заявление: "Я теперь та самая american girl!"

Дочь Филиппа Киркорова, 13-летняя Алла-Виктория, сообщила в соцсетях, что они с братом Мартином прилетели в США.

По сообщениям ряда российских СМИ, наследники популярного артиста Филиппа Киркорова – 13-летняя дочь Алла-Виктория и ее младший брат Мартин – отправились провести время за океаном, в Соединенных Штатах Америки. Информация об их местонахождении появилась благодаря активности Аллы-Виктории в социальных сетях.

Наследники поп-короля за океаном

По данным журналистов, именно 13-летняя Алла-Виктория подтвердила свое пребывание в Штатах через публикации в социальных сетях. Девочка разместила фотографию, на которой она запечатлена на фоне государственного флага США. Позднее она поделилась с подписчиками видеообращением, в котором радостно произнесла фразу: "Теперь я та самая american girl!" (в переводе с английского – "американская девушка"). Издание также отмечает, что Алла-Виктория наслаждается отдыхом в США не одна, а в компании своего брата Мартина. Очевидно, дети проводят там летние каникулы или отпуск.

На фоне недавних событий: здоровье Филиппа Киркорова

Эта новость о поездке детей появилась вскоре после того, как сам Филипп Киркоров пережил неприятный инцидент, связанный с его здоровьем и вызвавший беспокойство у поклонников. Напомним, 25 апреля во время выступления в Санкт-Петербурге певец получил термические ожоги. Причиной стал сбой пиротехнического оборудования, которое было закреплено на его спине, из-за чего произошло возгорание рукава сценического костюма прямо во время исполнения песни "Черная пантера". После этого инцидента у артиста был диагностирован бурсит – воспаление сустава, вызванное ожогом.

В июне, появившись на церемонии вручения премии "Муз-ТВ" в Москве, где его отметили как "Легенду", Филипп Бедросович публично рассказал о своем восстановлении после травмы. По словам самого исполнителя, процесс реабилитации занял около месяца. В этот период он находился в полной изоляции, специально отказавшись от использования телефона и любой связи с внешним миром, чтобы полностью сосредоточиться на выздоровлении.