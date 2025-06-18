Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство

Не стало Натальи Теняковой – бабы Шуры из любимой комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Стало известно, какое наследство оставила актриса.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде, но в конце 1970-х с мужем, которого там уволили из театра, переехала в Москву. И большую часть жизни прожила в столице.

"Когда мы только приехали в Москву, жили на Дорогомиловской улице в современном по тем временам доме, построенном для вахтанговцев, – рассказывала позже актриса в одном из интервью. – Даша училась во французской школе в Поленовском дворике на Арбате. Ей, конечно, очень хотелось жить поближе к школе. И вот однажды, сидя в ванной и читая газетенку с предложениями по обмену, дочь нашла квартиру как раз в моих любимых переулках Арбата".

Так Тенякова и стала жительницей самого центра Москвы – сначала это была улица Рылеева, которую потом переименовали в Гагаринский переулок. Он проходит от Гоголевского бульвара до Плотникова переулка. Там – одна из самых дорогих сегодня в Москве недвижимость, метр которой в среднем стоит 900 тысяч рублей.

Последние годы жизни актриса провела на даче в 50 километрах от Москвы. Дачу там, как и квартиру в Москве, унаследует единственная дочь Теняковой – актриса Дарья Юрская.

Напомним, Наталья Тенякова ушла из жизни через шесть лет после своего мужа Сергея Юрского, с которым прожила 49 лет. По предварительным данным прощание с актрисой состоит 20 июня на основной сцене МХТ им. Чехова.