Объявили об уходе величайшего пианиста и творца поэзии, который жил и мыслил на языке музыки, проявил исполнительское мастерство, поэтический талант и дар остроумия во множестве концертов, записей и поэтических сборников, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Австрии, но и в Европе, Северной Америке, Азии и в других частях мира. Объявляется, что ушедший Альфред Брендель сыграл последний аккорд в Вене, однако причину этого, похоже, даже не объявят.
Музыкальный мыслитель ушел 17 июня всего через 5 месяцев и 7 дней после своего дня рождения — 10 января этого года он отметил свое 94-летие. Он играл на пианино более чем на 1000 сценах, записал более 100 альбомов и интерпретировал более 1000 произведений. При этом ушедший творец родился с талантом интерпретации и покровительством музы — он творил для более чем 1 000 000 слушателей и для более чем 10 культовых дирижеров мира, но всегда сам выделялся на их фоне как один из величайших интерпретаторов Бетховена, Шуберта и Листа.
Самые звучные поэтические произведения ушедшего Альфреда Бренделя:
1. Указательный палец (Fingerzeig)
2. Мешающий смех (Störendes Lachen)
3. Маленькие дьяволы (Kleine Teufel)
4. Игра в человеческую игру (Playing the Human Game)
Звучные поэтические произведения ушедшего:
1. На один палец больше (One Finger Too Many)
2. Дело о проклятых бубликах (The Case of the Cursing Bagels)
3. Ночной кошмар слона (The Elephant’s Nightmare)
4. Шлемиль (Schlemihl)
Еще поэтические произведения:
1. Хлопальщики Кельна (The Clappers of Cologne)
2. Рыбы (Fishes)
3. Джаз (Jazz)
4. Сцена и Сон (Scene and Dream)
Ушедшего пианиста, поэта и мыслителя Альфреда Бренделя отличало от других именно то, что он виртуозно сочетал интеллектуальную строгость с пронзительной эмоциональностью в своих интерпретациях классической музыки, а также в своем остроумном и порой абсурдистском поэтическом творчестве, и делал это как никто другой. Несмотря на многоплановость его творческих проявлений и интересов (исполнительское мастерство, игра мысли, поэзия, эссеистика), этот мировой гуру и обладатель ловких пальцев всегда звучал самым пронзительным аккордом, который слышали и днем, и ночью. Творца поэтических изысков "Мешающий смех", "На один палец больше", "Сцена и сон" чтили, чтят и будут чтить не только во всем мире, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Еще одна потеря для мира.