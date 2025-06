Стало известно об уходе культового музыканта, поэта и мыслителя, который творил великие музыкальные интерпретации и оригинальные поэтические произведения. Уход этого гуру музыки и виртуоза слова стал внезапной потерей для всего мира.

Объявили об уходе величайшего пианиста и творца поэзии, который жил и мыслил на языке музыки, проявил исполнительское мастерство, поэтический талант и дар остроумия во множестве концертов, записей и поэтических сборников, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Австрии, но и в Европе, Северной Америке, Азии и в других частях мира. Объявляется, что ушедший Альфред Брендель сыграл последний аккорд в Вене, однако причину этого, похоже, даже не объявят.

Музыкальный мыслитель ушел 17 июня всего через 5 месяцев и 7 дней после своего дня рождения — 10 января этого года он отметил свое 94-летие. Он играл на пианино более чем на 1000 сценах, записал более 100 альбомов и интерпретировал более 1000 произведений. При этом ушедший творец родился с талантом интерпретации и покровительством музы — он творил для более чем 1 000 000 слушателей и для более чем 10 культовых дирижеров мира, но всегда сам выделялся на их фоне как один из величайших интерпретаторов Бетховена, Шуберта и Листа.

Самые звучные поэтические произведения ушедшего Альфреда Бренделя:

1. Указательный палец (Fingerzeig)

2. Мешающий смех (Störendes Lachen)

3. Маленькие дьяволы (Kleine Teufel)

4. Игра в человеческую игру (Playing the Human Game)

Звучные поэтические произведения ушедшего:

1. На один палец больше (One Finger Too Many)

2. Дело о проклятых бубликах (The Case of the Cursing Bagels)

3. Ночной кошмар слона (The Elephant’s Nightmare)

4. Шлемиль (Schlemihl)

Еще поэтические произведения:

1. Хлопальщики Кельна (The Clappers of Cologne)

2. Рыбы (Fishes)

3. Джаз (Jazz)

4. Сцена и Сон (Scene and Dream)

Ушедшего пианиста, поэта и мыслителя Альфреда Бренделя отличало от других именно то, что он виртуозно сочетал интеллектуальную строгость с пронзительной эмоциональностью в своих интерпретациях классической музыки, а также в своем остроумном и порой абсурдистском поэтическом творчестве, и делал это как никто другой. Несмотря на многоплановость его творческих проявлений и интересов (исполнительское мастерство, игра мысли, поэзия, эссеистика), этот мировой гуру и обладатель ловких пальцев всегда звучал самым пронзительным аккордом, который слышали и днем, и ночью. Творца поэтических изысков "Мешающий смех", "На один палец больше", "Сцена и сон" чтили, чтят и будут чтить не только во всем мире, но и в кругу родных, поклонников, коллег, учеников и в других коллективах. Еще одна потеря для мира.