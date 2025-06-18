ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре

1.
А. "Берегись автомобиля";
Б. "Шофер поневоле";
В. "Зеленый огонек".
2.
А. "Мировой парень";
Б. "Самая обаятельная и привлекательная";
В. "Двойной обгон".
3.
А. "Бриллиантовая рука";
Б. "Шофер на один рейс";
В. "Гонщики".
4.
А. "Директор";
Б. "Очередной рейс";
В. "Москва слезам не верит".
5.
А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
Б. "Дорога";
В. "Дело Румянцева".
6.
А. "Мировой парень";
Б. "Единственная";
В. "Васса".
7.
А. "Живет такой парень";
Б. "Трое на шоссе";
В. "Отпуск за свой счет".
ОТВЕТЫ
1. А. "Берегись автомобиля";
2. Б. "Самая обаятельная и привлекательная";
3. А. "Бриллиантовая рука";
4. В. "Москва слезам не верит".
5. А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
6. В. "Васса";
7. В. "Отпуск за свой счет".