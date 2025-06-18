ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре

Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти

Всего две недели до 81-го дня рождения не дожила Наталья Тенякова, полюбившаяся зрителям как баба Шура в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". И только сейчас стало известно, что в документах она – вовсе не Тянякова... В 1967 году Наталья Тенякова стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра.