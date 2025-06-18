Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили

Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» – не просто комедия, а настоящая народная классика, разошедшаяся на цитаты и любимая несколькими поколениями зрителей. Мы наизусть знаем реплики героев и сюжетные повороты. Но даже у такой, казалось бы, изученной вдоль и поперек картины есть своя скрытая история, полная неожиданных деталей, сложностей на съемочной площадке и даже драматической борьбы с цензурой. Собрали для вас более четырех десятков малоизвестных фактов о создании этой культовой киноленты.
Как родилась история о семье Кузякиных: от пьесы до экрана
- Основой для киноленты послужила одноименная пьеса Владимира Гуркина, написанная им в 1981 году.
- По слухам, пьеса была создана драматургом в рекордно короткие сроки – всего за 20 дней.
- Театральная постановка "Любовь и голуби" успешно шла во многих театрах страны, включая московский "Современник".
- Именно на премьере спектакля в "Современнике" в 1982 году у режиссера Владимира Меньшова возникла идея перенести эту историю на большой экран, увидев в ней огромный потенциал.
- В основе сюжета – реальная семья Кузякиных, которая жила на родине Владимира Гуркина в городе Черемхово Иркутской области.
- Реальных прототипов главных героев звали Иван и Надежда Кузикины.
- В знак уважения и любви к реальной семье, 16 июля 2011 года в Черемхово был установлен памятник, посвященный героям фильма.
- У колоритного персонажа Раисы Захаровны также существовал реальный прототип, но Владимир Гуркин предпочитал не называть ее имени, лишь отмечая, что эта женщина была очень заметной фигурой в Иркутской области.
- Рассказывают, что реальный Иван Кузикин, прототип Василия, в целом позитивно отнесся к фильму, хотя его личная история не включала показанного в картине "разъезда", и он не полностью отождествлял себя с экранным образом.
- Иван Кузикин, по некоторым данным, не держал зла на драматурга Гуркина за использование его истории; говорят, они даже вместе посмотрели фильм в кинотеатре.
- По сути, авторы фильма взяли за основу обычную бытовую семейную ссору и художественно ее преувеличили, превратив в драматическую комедию.
За кулисами съемок: неожиданные места и технические сложности
- Вопреки сибирскому происхождению истории, основная часть съемок фильма проходила не в Иркутской области, а в Карелии.
- В качестве локации для дома Кузякиных был выбран реальный жилой дом на окраине Медвежьегорска, стоящий на берегу реки Кумсы. Этот дом (улица Нижняя, д. 12) сохранился и стал местом паломничества для туристов.
- "Курортные" эпизоды, которые по сюжету происходят на юге, на самом деле снимались в ноябре в районе Батуми (Грузия), когда пляжи уже были практически пусты.
- Вода в море в это время года была достаточно прохладной – около 14°C, что делало съемки сцен с купанием для Александра Михайлова настоящим испытанием.
- Быстрое "волшебное" переодевание Василия прямо в море было обеспечено командой водолазов, которые помогали актеру под водой.
- В сцене купания Василия статистами, изображавшими отдыхающих, были члены самой съемочной бригады.
- Чтобы снять эпизод с переодеванием в море, понадобилось сделать три дубля.
- Финальная сцена, где Надежда и Василий стоят на крыше голубятни, оказалась одной из самых сложных с точки зрения логистики.
- Исполнительницу роли Нади, Нину Дорошину, пришлось доставлять на съемочную площадку финальной сцены с помощью вертолета.
- Александр Михайлов должен был сразу после съемки финального кадра экстренно выезжать в аэропорт, чтобы успеть на параллельные съемки в другом проекте.
- Голубей, участвовавших в съемках, специально привезли в Карелию из Москвы, и работали они под присмотром профессиональной дрессировщицы.
- Сцена, где Василий после возвращения сидит с собакой в бане, потребовала около пяти часов работы только для установки освещения.
Актеры и их образы: гениальное перевоплощение
- Исполнительница роли Нади, Нина Дорошина, была настолько убедительна в этой роли в театре, что у Меньшова не возникло сомнений при выборе актрисы для фильма.
- Поразительный факт: на момент съемок Нине Дорошиной, игравшей мать семейства, было 50 лет.
- Наталье Теняковой, сыгравшей – бабу Шуру, было всего 40 лет.
- Александр Михайлов, исполнитель роли Василия Кузякина, на момент съемок также был в расцвете сил – ему было 40 лет.
- Сергею Юрскому, сыгравшему дядю Митю, было 49 лет.
- Наталья Тенякова и Сергей Юрский, сыгравшие супругов-соседей бабу Шуру и дядю Митю, в реальной жизни были мужем и женой.
- Яркий и необычный персонаж Раисы Захаровны был значительно расширен и доработан Владимиром Меньшовым специально для киноверсии; в оригинальной пьесе ее роль была гораздо скромнее.
- Сама Людмила Гурченко с удовольствием работала над образом Раисы Захаровны, наслаждаясь возможностью показать "ее жизнь".
- Волнистый чуб у актера, ведущего кадриль в деревенской сцене, – это на самом деле парик Людмилы Гурченко, просто надетый задом наперед.
- Фраза дяди Мити: "Извините, что помешал вам деньги прятать" – это чистая импровизация Сергея Юрского, которой не было в сценарии.
- Собачка, которая появляется в кадре рядом с Раисой Захаровной, была любимым домашним питомцем Людмилы Гурченко.
- Идея добавить в интерьер Раисы Захаровны большое количество кактусов, которые создавали комические моменты с Василием, также принадлежала Людмиле Гурченко.
- Сцена драки между Надей и Раисой Захаровной долго не давалась режиссеру. Идея поместить конфликтующих героинь за ширмы, сделав драку символической и очень смешной, пришла к Меньшову внезапно и стала гениальной находкой.
Цензура и потерянное наследие: борьба за каждый кадр
- Премьера фильма пришлась на начало антиалкогольной кампании 1985 года, что стало серьезным испытанием для картины.
- Киночиновники потребовали от Владимира Меньшова вырезать из фильма все без исключения сцены, где фигурировал алкоголь.
- Режиссер категорически отказался выполнять эти требования, считая, что это разрушит целостность и правдивость картины.
- Принципиальная позиция Меньшова привела даже к его временному отстранению от режиссерской работы над собственным фильмом.
- В результате конфликта с цензурой фильм вышел в прокат "вторым экраном" – без должной рекламы, без фестивалей и широкой раскрутки. Картина могла вообще быть положена на полку.
- К сожалению, многие вырезанные сцены были утеряны навсегда, поскольку пленка с ними была уничтожена. Восстановить полную авторскую версию фильма сейчас невозможно.
- Среди вырезанных эпизодов была расширенная сцена на пристани, где мужчина выпивал шесть кружек пива, оставленных Василием и дядей Митей.
- Были удалены и другие сцены, связанные с алкоголем, например, распитие самогона в бане.
- Вырезали также эпизод, где Надежда предлагает Василию рюмку алкоголя.
- Еще одна удаленная сцена показывала, как Василий, вернувшись домой, пытается спрятать бутылку алкоголя от Нади.
- Одним из самых ярких примеров потерянного материала является сюрреалистическая сцена под названием "Сон Кузякина", где Василий видел себя курящим сигару и пьющим коктейли со всеми своими родными, а сон заканчивался появлением голубя и стиральной машины.
Интересные штрихи и режиссерские "приветы"
- Музыка, под которую медитирует Раиса Захаровна в своем кабинете – это "Элегия" Жюля Массне. Использование этого произведения – личный штрих режиссера, увлекавшегося в то время классической музыкой.
- Владимир Меньшов любил вставлять в свои фильмы отсылки к предыдущим работам. В "Любовь и голуби" семья Кузякиных смотрит по телевизору сам фильм "Москва слезам не верит".
- В его более позднем фильме "Зависть богов" герои смотрят в кинотеатре "Любовь и голуби". Это небольшой киноляп, так как действие "Зависти богов" происходит за несколько лет до премьеры "Любовь и голуби".
- Молодого Василия Кузякина в воспоминаниях сыграл 15-летний Константин Михайлов, сын актера Александра Михайлова, исполнителя главной роли.
- Изначально на роль дяди Мити рассматривался народный артист Олег Табаков, но он предпочел съемки в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".
- В сцене с появлением "волшебных тростей" из чемодана должно было раскрыться 10 тростей с цветами, но режиссер остался доволен результатом с семью и снял сцену с первого дубля.
- Фильм "Любовь и голуби" посмотрело в кинопрокате 44,5 миллиона зрителей. Это отличный результат, хотя и почти вдвое меньше, чем у другого шедевра Меньшова – "Москва слезам не верит" (84,4 млн).
Эти многочисленные, порой удивительные факты показывают, какой сложной и многогранной была работа над фильмом "Любовь и голуби". От реальных прототипов и гениального актерского перевоплощения до технических сложностей на съемках и бескомпромиссной борьбы режиссера с цензурой – каждый этап создания этой картины наполнен интересными деталями. Несмотря на все испытания, фильм сохранил свою удивительную искренность, глубину и неповторимый юмор, за что и по сей день остается одним из самых любимых в нашей стране, подтверждая, что истинное искусство способно преодолеть любые преграды.