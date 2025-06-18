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Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили

Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили
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Узнайте более 40 удивительных и малоизвестных фактов о создании культового фильма "Любовь и голуби", включая борьбу с цензурой и закулисье съемок.

Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» – не просто комедия, а настоящая народная классика, разошедшаяся на цитаты и любимая несколькими поколениями зрителей. Мы наизусть знаем реплики героев и сюжетные повороты. Но даже у такой, казалось бы, изученной вдоль и поперек картины есть своя скрытая история, полная неожиданных деталей, сложностей на съемочной площадке и даже драматической борьбы с цензурой. Собрали для вас более четырех десятков малоизвестных фактов о создании этой культовой киноленты.

Как родилась история о семье Кузякиных: от пьесы до экрана

Фото: кадр из кинофильма

  1. Основой для киноленты послужила одноименная пьеса Владимира Гуркина, написанная им в 1981 году.
  2. По слухам, пьеса была создана драматургом в рекордно короткие сроки – всего за 20 дней.
  3. Театральная постановка "Любовь и голуби" успешно шла во многих театрах страны, включая московский "Современник".
  4. Именно на премьере спектакля в "Современнике" в 1982 году у режиссера Владимира Меньшова возникла идея перенести эту историю на большой экран, увидев в ней огромный потенциал.
  5. В основе сюжета – реальная семья Кузякиных, которая жила на родине Владимира Гуркина в городе Черемхово Иркутской области.
  6. Реальных прототипов главных героев звали Иван и Надежда Кузикины.
  7. В знак уважения и любви к реальной семье, 16 июля 2011 года в Черемхово был установлен памятник, посвященный героям фильма.
  8. У колоритного персонажа Раисы Захаровны также существовал реальный прототип, но Владимир Гуркин предпочитал не называть ее имени, лишь отмечая, что эта женщина была очень заметной фигурой в Иркутской области.
  9. Рассказывают, что реальный Иван Кузикин, прототип Василия, в целом позитивно отнесся к фильму, хотя его личная история не включала показанного в картине "разъезда", и он не полностью отождествлял себя с экранным образом.
  10. Иван Кузикин, по некоторым данным, не держал зла на драматурга Гуркина за использование его истории; говорят, они даже вместе посмотрели фильм в кинотеатре.
  11. По сути, авторы фильма взяли за основу обычную бытовую семейную ссору и художественно ее преувеличили, превратив в драматическую комедию.

За кулисами съемок: неожиданные места и технические сложности

Фото: кадр из кинофильма

  1. Вопреки сибирскому происхождению истории, основная часть съемок фильма проходила не в Иркутской области, а в Карелии.
  2. В качестве локации для дома Кузякиных был выбран реальный жилой дом на окраине Медвежьегорска, стоящий на берегу реки Кумсы. Этот дом (улица Нижняя, д. 12) сохранился и стал местом паломничества для туристов.
  3. "Курортные" эпизоды, которые по сюжету происходят на юге, на самом деле снимались в ноябре в районе Батуми (Грузия), когда пляжи уже были практически пусты.
  4. Вода в море в это время года была достаточно прохладной – около 14°C, что делало съемки сцен с купанием для Александра Михайлова настоящим испытанием.
  5. Быстрое "волшебное" переодевание Василия прямо в море было обеспечено командой водолазов, которые помогали актеру под водой.
  6. В сцене купания Василия статистами, изображавшими отдыхающих, были члены самой съемочной бригады.
  7. Чтобы снять эпизод с переодеванием в море, понадобилось сделать три дубля.
  8. Финальная сцена, где Надежда и Василий стоят на крыше голубятни, оказалась одной из самых сложных с точки зрения логистики.
  9. Исполнительницу роли Нади, Нину Дорошину, пришлось доставлять на съемочную площадку финальной сцены с помощью вертолета.
  10. Александр Михайлов должен был сразу после съемки финального кадра экстренно выезжать в аэропорт, чтобы успеть на параллельные съемки в другом проекте.
  11. Голубей, участвовавших в съемках, специально привезли в Карелию из Москвы, и работали они под присмотром профессиональной дрессировщицы.
  12. Сцена, где Василий после возвращения сидит с собакой в бане, потребовала около пяти часов работы только для установки освещения.

Актеры и их образы: гениальное перевоплощение

Фото: кадр из кинофильма

  1. Исполнительница роли Нади, Нина Дорошина, была настолько убедительна в этой роли в театре, что у Меньшова не возникло сомнений при выборе актрисы для фильма.
  2. Поразительный факт: на момент съемок Нине Дорошиной, игравшей мать семейства, было 50 лет.
  3. Наталье Теняковой, сыгравшей – бабу Шуру, было всего 40 лет.
  4. Александр Михайлов, исполнитель роли Василия Кузякина, на момент съемок также был в расцвете сил – ему было 40 лет.
  5. Сергею Юрскому, сыгравшему дядю Митю, было 49 лет.
  6. Наталья Тенякова и Сергей Юрский, сыгравшие супругов-соседей бабу Шуру и дядю Митю, в реальной жизни были мужем и женой.
  7. Яркий и необычный персонаж Раисы Захаровны был значительно расширен и доработан Владимиром Меньшовым специально для киноверсии; в оригинальной пьесе ее роль была гораздо скромнее.
  8. Сама Людмила Гурченко с удовольствием работала над образом Раисы Захаровны, наслаждаясь возможностью показать "ее жизнь".
  9. Волнистый чуб у актера, ведущего кадриль в деревенской сцене, – это на самом деле парик Людмилы Гурченко, просто надетый задом наперед.
  10. Фраза дяди Мити: "Извините, что помешал вам деньги прятать" – это чистая импровизация Сергея Юрского, которой не было в сценарии.
  11. Собачка, которая появляется в кадре рядом с Раисой Захаровной, была любимым домашним питомцем Людмилы Гурченко.
  12. Идея добавить в интерьер Раисы Захаровны большое количество кактусов, которые создавали комические моменты с Василием, также принадлежала Людмиле Гурченко.
  13. Сцена драки между Надей и Раисой Захаровной долго не давалась режиссеру. Идея поместить конфликтующих героинь за ширмы, сделав драку символической и очень смешной, пришла к Меньшову внезапно и стала гениальной находкой.

Цензура и потерянное наследие: борьба за каждый кадр

Фото: кадр из кинофильма

  1. Премьера фильма пришлась на начало антиалкогольной кампании 1985 года, что стало серьезным испытанием для картины.
  2. Киночиновники потребовали от Владимира Меньшова вырезать из фильма все без исключения сцены, где фигурировал алкоголь.
  3. Режиссер категорически отказался выполнять эти требования, считая, что это разрушит целостность и правдивость картины.
  4. Принципиальная позиция Меньшова привела даже к его временному отстранению от режиссерской работы над собственным фильмом.
  5. В результате конфликта с цензурой фильм вышел в прокат "вторым экраном" – без должной рекламы, без фестивалей и широкой раскрутки. Картина могла вообще быть положена на полку.
  6. К сожалению, многие вырезанные сцены были утеряны навсегда, поскольку пленка с ними была уничтожена. Восстановить полную авторскую версию фильма сейчас невозможно.
  7. Среди вырезанных эпизодов была расширенная сцена на пристани, где мужчина выпивал шесть кружек пива, оставленных Василием и дядей Митей.
  8. Были удалены и другие сцены, связанные с алкоголем, например, распитие самогона в бане.
  9. Вырезали также эпизод, где Надежда предлагает Василию рюмку алкоголя.
  10. Еще одна удаленная сцена показывала, как Василий, вернувшись домой, пытается спрятать бутылку алкоголя от Нади.
  11. Одним из самых ярких примеров потерянного материала является сюрреалистическая сцена под названием "Сон Кузякина", где Василий видел себя курящим сигару и пьющим коктейли со всеми своими родными, а сон заканчивался появлением голубя и стиральной машины.

Интересные штрихи и режиссерские "приветы"

Фото: кадр из кинофильма

  1. Музыка, под которую медитирует Раиса Захаровна в своем кабинете – это "Элегия" Жюля Массне. Использование этого произведения – личный штрих режиссера, увлекавшегося в то время классической музыкой.
  2. Владимир Меньшов любил вставлять в свои фильмы отсылки к предыдущим работам. В "Любовь и голуби" семья Кузякиных смотрит по телевизору сам фильм "Москва слезам не верит".
  3. В его более позднем фильме "Зависть богов" герои смотрят в кинотеатре "Любовь и голуби". Это небольшой киноляп, так как действие "Зависти богов" происходит за несколько лет до премьеры "Любовь и голуби".
  4. Молодого Василия Кузякина в воспоминаниях сыграл 15-летний Константин Михайлов, сын актера Александра Михайлова, исполнителя главной роли.
  5. Изначально на роль дяди Мити рассматривался народный артист Олег Табаков, но он предпочел съемки в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".
  6. В сцене с появлением "волшебных тростей" из чемодана должно было раскрыться 10 тростей с цветами, но режиссер остался доволен результатом с семью и снял сцену с первого дубля.
  7. Фильм "Любовь и голуби" посмотрело в кинопрокате 44,5 миллиона зрителей. Это отличный результат, хотя и почти вдвое меньше, чем у другого шедевра Меньшова – "Москва слезам не верит" (84,4 млн).

Эти многочисленные, порой удивительные факты показывают, какой сложной и многогранной была работа над фильмом "Любовь и голуби". От реальных прототипов и гениального актерского перевоплощения до технических сложностей на съемках и бескомпромиссной борьбы режиссера с цензурой – каждый этап создания этой картины наполнен интересными деталями. Несмотря на все испытания, фильм сохранил свою удивительную искренность, глубину и неповторимый юмор, за что и по сей день остается одним из самых любимых в нашей стране, подтверждая, что истинное искусство способно преодолеть любые преграды.

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18 июня 2025, 11:15
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