Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках

Тайны создания "Любовь и голуби": более 40 фактов о фильме, который чуть не запретили

Узнайте более 40 удивительных и малоизвестных фактов о создании культового фильма "Любовь и голуби", включая борьбу с цензурой и закулисье съемок. Фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» – не просто комедия, а настоящая народная классика, разошедшаяся на цитаты и любимая несколькими поколениями зрителей.