Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с героем в темных очках

Шурика из бесподобных комедий Леонида Гайдая знают все, а как насчет других, не менее колоритных персонажей? Многие герои советского экрана носили очки, но в темных появлялись отнюдь не часто. Сможете ли вы быстро, а главное, безошибочно отгадать 5 кинокартин СССР, где запечатлены герои в темных очках? Для этого придется мысленно запустить машину времени и вернуться в золотую эпоху советского кинематографа, которая даже сейчас кажется раем! Готовы ли вы правильно ответить на 5 вопросов? К каждому из 5 кадров прилагается 3 названия советских фильмов под буквами "а", "б" и "в", но верный ответ только 1!
ВОПРОСЫ
1) Эта лента СССР называется ...
а — Вокзал для двоих
б — Место встречи изменить нельзя
в — Белорусский вокзал
2) Эта лента СССР называется ...
а — Иван Васильевич меняет профессию
б — Бриллиантовая рука
в — Неисправимый лгун
3) Эта лента СССР называется ...
а — Двенадцать стульев
б — Три тополя на Плющихе
в — Три плюс два
4) Эта лента СССР называется ...
а — Золотая мина
б — Золотые рога
в — Серебряный тренер
5) Эта лента СССР называется ...
а — Бриллиантовая рука
б — Приключения Буратино
в — Приключения Электроника
ОТВЕТЫ
1. >>> а — "Вокзал для двоих";
2. >>> б — "Бриллиантовая рука";
3. >>> в — "Три плюс два";
4. >>> а — "Золотая мина";
5. >>> б — "Приключения Буратино".
Правильно отгадали все 5 киношедевров — ставьте себе оценку 5 с плюсом!
Ошибочно ответили хотя бы на 1 вопрос — пройдите тест заново и возвращайтесь за 5-кой!