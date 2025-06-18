Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби"

Скорбим об уходе Натальи Теняковой – выдающейся актрисы театра и кино, любимой миллионами за роль Бабы Шуры. Вспоминаем ее долгий творческий путь и наследие.

Стало известно о тяжелой потере: ушла из жизни выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Наталья Тенякова. Нам предстоит попрощаться с незабываемой Бабой Шурой из всенародно любимого фильма “Любовь и голуби”, актрисой, чей уникальный талант, глубокая харизма и способность к невероятным перевоплощениям навсегда останутся в сердцах миллионов поклонников. Наталья Максимовна прожила долгую и яркую жизнь, оставив после себя богатое творческое наследие, которое будет вдохновлять и радовать зрителей еще многие поколения.

Феномен перевоплощения: как Наталья Тенякова стала бабой Шурой?

Для большинства зрителей Наталья Тенякова неразрывно связана с образом бабы Шуры из культовой комедии Владимира Меньшова “Любовь и голуби” (1984). Эта роль стала настоящим триумфом актерского мастерства и примером поразительного перевоплощения. На момент съемок актрисе исполнилось всего 40 лет, но она настолько достоверно сыграла пожилую деревенскую жительницу, передав все нюансы ее пластики, голоса, манеры говорить и двигаться, что многие зрители искренне верили, будто видят на экране настоящую старушку. Эта работа не просто принесла ей широчайшую известность, но и показала феноменальную способность артистки выходить за рамки своего возраста и внешности, создавая по-настоящему живой и любимый народом образ.

Многогранный талант: наследие на сцене и экране

Хотя роль Бабы Шуры стала самой узнаваемой, творческий путь Натальи Теняковой был значительно шире и богаче. Она была актрисой уникального дарования, способной убедительно играть как в глубоких психологических драмах, так и в блистательных комедиях. Ее карьера началась в театре, где она быстро заняла место ведущей артистки, а затем продолжилась в кинематографе, где каждая ее работа, даже небольшая, оставляла яркий след.

Яркие роли в кино и телеспектаклях

Наталья Тенякова не так часто появлялась на киноэкране, как некоторые ее современницы, но ее фильмография включает ряд знаковых работ, которые стали классикой:

“Старшая сестра” (1966) – Дина

“Зеленая карета” (1967) – Варя в молодости

“Гроза над Белой” (1968) – Аня Платонова

“Наши знакомые” (1969) – Аллочка

“Пять страниц” (1970, телеспектакль) – Наташа

“Безумный день, или Женитьба Фигаро” (1974, телеспектакль) – Фаншетта

“Соломенная шляпка” (1974, телеспектакль) – Элен, модистка

“Али-Баба и сорок разбойников” (1983) – Зейнаб, жена Касима

“Зеленый фургон” (1983) – Анна Семеновна (мама Володи)

“Любовь и голуби” (1984) – Баба Шура (главная роль)

“Поздняя любовь” (1987, телеспектакль) – Фелицата Антоновна Шаблова

“Стиляги” (2008) – Баба Шура (бабушка Мэлса)

“Елки 1914” (2014) – Мария Афанасьевна (бабушка Коли)

“Чистое искусство” (2016) – Анна Яковлевна

Список включает некоторые из наиболее заметных работ в кино и на телевидении.

Легендарные образы на театральных подмостках

Театр был истинной стихией Натальи Теняковой. Ее имя неразрывно связано с историей прославленного Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Ленинграде, где она служила многие годы и создала множество ролей под руководством великого режиссера. Позднее она продолжила свой путь на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Среди ее легендарных театральных работ:

“Идиот” (БДТ) – Настасья Филипповна

“Мещане” (БДТ) – Елена Николаевна Кривцова

“Три сестры” (БДТ) – Маша

“Счастливые дни несчастливого человека” (БДТ) – Зиночка

“История лошади” (БДТ) – Матье

“Ханума” (БДТ) – Ханума

“Дядя Ваня” (БДТ) – Елена Андреевна

“Чайка” (МХТ им. А. П. Чехова) – Аркадина

“Вишневый сад” (МХТ им. А. П. Чехова) – Раневская

“Лес” (МХТ им. А. П. Чехова) – Гурмыжская

“Горе от ума” (МХТ им. А. Чехова) – Хлестова

“Новый американец” (МХТ им. А. П. Чехова) – Бабка

“Рождественские грезы” (МХТ им. А. П. Чехова) – Старуха

“Конек-Горбунок” (МХТ им. А. П. Чехова) – Царь-девица

“Терроризм” (МХТ им. А. П. Чехова) – Женщина

“Копенгаген” (МХТ им. А. П. Чехова) – Маргарита Бор

“Дыхание жизни” (МХТ им. А. П. Чехова) – Мадлен

“Дом” (МХТ им. А. П. Чехова) – Старуха

Список включает некоторые из наиболее значимых ролей в различных театрах.

Неугасающая любовь зрителей – главное признание

Наталья Тенякова обладала редким даром находить отклик в сердцах зрителей. Ее героини были живыми, подлинными и близкими каждому, будь то мудрая крестьянка, интеллигентная дама или трагическая фигура. Любовь публики к Наталье Максимовне была искренней и глубокой. Эта любовь не угаснет с ее уходом. Она останется в каждом просмотренном фильме, в каждом образе, созданном на сцене. Зрители всегда ценили ее за огромный талант, за мастерство перевоплощения, за искренность и ту частичку души, которую она вкладывала в каждого своего персонажа.

Мы скорбим об уходе Натальи Теняковой. Это невосполнимая потеря для отечественного искусства. Ее яркий и долгий творческий путь, отмеченный выдающимися ролями в театре и кино, стал примером беззаветного служения профессии. Легендарная Баба Шура, трагические героини классики, острохарактерные персонажи – все они навсегда останутся в нашей памяти. Наталья Максимовна ушла, но ее наследие продолжает жить в ее работах, а в сердцах миллионов зрителей сохраняется светлая память и искренняя любовь к великой актрисе.