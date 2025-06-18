ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе

Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Тесты В Сети заговорили о беременности Анны Пересильд Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Среда 18 июня

10:39Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби" 10:34ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе 10:25Именно поэтому посудомоечная машина может быть опасной – кто виноват и что делать 10:25На строящейся станции метро "Народное Ополчение" метро начались отделочные работы 09:44Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине 08:47Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе? 06:22Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье 03:34ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро 00:16Стоит ли начинать новое дело 18 июня или можно обречь его на провал: об этом знали наши предки 23:16Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 21:50В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы 20:16Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи 20:00Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли 19:08Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения 18:55Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации 17:19Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17:08Неузнаваемая после процедуры Костенко ужаснула народ своим видом: Жуткие последствия 15:52Внезапный уход яркой звезды "Диснея" стал ударом для детей по всему миру 15:49Творческая молодежь Москвы объединилась в летнем лагере кинопарка "Москино" 15:01"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука 14:35Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь 14:30Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть 14:27Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения 13:26Москва спортивная: 28 и 29 июня в столице пройдет марафон тренировок 13:26Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций 13:23Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда 13:02"Зеленый маркет" организует кинопросмотры под открытым небом 12:52Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть 12:35В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости" 12:29В московском водоеме заметили краснокнижного тритона 11:56Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 11:52Еще мудрец Омар Хайям объявил главную тайну человечества. Запомните раз и навсегда 11:39Невеста Лепса сделала противоречивое заявление в ответ на его намек о расставании 11:25Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша 10:50"Кажется, что умираю": врачи спасают красивого молодого друга Алены Кравец 10:50Дмитрий Певцов и Государственный Кремлевский оркестр представили патриотический спектакль "В списках не значился" 10:50В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появился новый поворот 10:28Мародеры разграбили могилу Жанны Фриске 10:28Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями 09:50Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино 09:32Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 08:55Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 08:54Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками 06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе

ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе
154

"А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала // И крылья эту свадьбу вдаль несли // Широкой этой свадьбе было места мало // И неба было мало и земли", – пел Муслим Магомаев. А попробуйте угадать советский фильм по кадру красивой свадьбы!

1. Фото: кадр из фильма

А. "12 стульев";

Б. "Будьте моим мужем";

В. "Василий Буслаев".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Самая обаятельная и привлекательная";

Б. "Москва слезам не верит";

В. "Одиноким предоставляется общежитие".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Королевская регата";

Б. "Снежная королева";

В. "Жених с того света".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Русское поле";

Б. "Молодые";

В. "Женитьба Бальзаминова".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Отпуск за свой счет";

Б. "Семья Ивановых".

В. "Белые росы".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Молодая жена";

Б. "Отчий дом";

В. "Журавушка".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Вий";

Б. "офицеры";

В. "Свадьба в Малиновке".


ОТВЕТЫ

1. А. "12 стульев";

2. Б. "Москва слезам не верит";

3. А. "Королевская регата";

4. В. "Женитьба Бальзаминова";

5. В. "Белые росы";

6. А. "Молодая жена";

7. В. "Свадьба в Малиновке".

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 10:34
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по зажигательному танцу героев

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: Дни.ру
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

ТЕСТ: угадайте советский фильм по напитку в кадре

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби"

Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби"
Скорбим об уходе Натальи Теняковой – выдающейся актрисы театра и кино, любимой миллионами за роль Бабы Шуры. Вспоминаем ее долгий творческий путь и наследие. Стало известно о тяжелой потере: ушла из жизни выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Наталья Тенякова.

Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине

Еще Сократ учил нас, как построить крепкий брак, следуя этой простой истине
Узнайте, какую глубокую истину о построении крепкой семьи скрывает мудрость, приписываемая Сократу: “Лучшая семья – это когда жена слепая, а муж глухой”. Древнегреческий философ Сократ, известный своим поиском истины и глубокими размышлениями о человеческой жизни, оставил после себя наследие мудрости, актуальное и по сей день.

Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе?

Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе?
Филипп Киркоров вернулся на сцену после серьезной травмы, но поклонники встревожены его состоянием. Эксперты оценили голос поп-короля по свежим видео. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров недавно столкнулся с серьезным испытанием – травмой, полученной прямо во время выступления.

Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье

Еще Альберт Эйнштейн призывал нас отказаться от самого дорогого, чтобы обрести счастье
Что в нашей жизни обходится нам дороже всего? Этот вопрос может иметь множество ответов, но один из самых пронзительных дал великий Альберт Эйнштейн. Великий физик и мыслитель Альберт Эйнштейн оставил после себя не только научные труды, но и глубокие афоризмы о человеческой природе и жизни.

ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро

ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро
Московское метро – это не просто транспортная артерия столицы, но и настоящий архитектурный шедевр, уникальное подземное пространство, которое часто становилось декорацией, местом действия или даже символом в советском кинематографе. Станции, эскалаторы, вагоны – эти узнаваемые элементы появлялись во множестве фильмов, добавляя сценам реализма, динамики или особой атмосферы. Предлагаем вам проверить свои знания и память, вспомнив культовые советские фильмы, в которых есть запоминающиеся кадры в метро. Сможете ли вы угадать фильм по одной сцене? ВОПРОСЫ1.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 17/06ВтрЛюди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 16/06ПндТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 17/06ВтрТолько так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 17/06ВтрТест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками