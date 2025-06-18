ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе

1.
А. "12 стульев";
Б. "Будьте моим мужем";
В. "Василий Буслаев".
2.
А. "Самая обаятельная и привлекательная";
Б. "Москва слезам не верит";
В. "Одиноким предоставляется общежитие".
3.
А. "Королевская регата";
Б. "Снежная королева";
В. "Жених с того света".
4.
А. "Русское поле";
Б. "Молодые";
В. "Женитьба Бальзаминова".
5.
А. "Отпуск за свой счет";
Б. "Семья Ивановых".
В. "Белые росы".
6.
А. "Молодая жена";
Б. "Отчий дом";
В. "Журавушка".
7.
А. "Вий";
Б. "офицеры";
В. "Свадьба в Малиновке".
ОТВЕТЫ
1. А. "12 стульев";
2. Б. "Москва слезам не верит";
3. А. "Королевская регата";
4. В. "Женитьба Бальзаминова";
5. В. "Белые росы";
6. А. "Молодая жена";
7. В. "Свадьба в Малиновке".