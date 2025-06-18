ТЕСТ: угадайте советский фильм по кадру с красивой невестой на свадьбе

ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро

Московское метро – это не просто транспортная артерия столицы, но и настоящий архитектурный шедевр, уникальное подземное пространство, которое часто становилось декорацией, местом действия или даже символом в советском кинематографе. Станции, эскалаторы, вагоны – эти узнаваемые элементы появлялись во множестве фильмов, добавляя сценам реализма, динамики или особой атмосферы. Предлагаем вам проверить свои знания и память, вспомнив культовые советские фильмы, в которых есть запоминающиеся кадры в метро. Сможете ли вы угадать фильм по одной сцене? ВОПРОСЫ1.