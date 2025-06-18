Тревожное состояние Киркорова после травмы: что говорят эксперты о его голосе?

Филипп Киркоров вернулся на сцену после серьезной травмы, но поклонники встревожены его состоянием. Эксперты оценили голос поп-короля по свежим видео.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров недавно столкнулся с серьезным испытанием – травмой, полученной прямо во время выступления. Не успев полностью восстановиться, артист уже возобновил концертную деятельность. Однако возвращение на сцену вызвало новую волну беспокойства у поклонников: опубликованные в Сети видеозаписи свидетельствуют о том, что исполнитель, возможно, еще не в полной форме.

Инцидент на концерте в Санкт-Петербурге

Напомним, неприятный инцидент произошел с Филиппом Киркоровым в конце апреля во время концерта в Санкт-Петербурге. В ходе исполнения одного из номеров артист эффектно поднялся в воздух на огромном сценическом микрофоне. В этот момент должны были раскрыться огненные крылья из его спины, но пиротехника сработала некорректно. Сбой привел к тому, что огонь обжег руку певца. Несмотря на болезненную травму, Филипп Бедросович проявил выдержку: он сумел удержаться на высоте и, что самое удивительное, продолжил выступление до конца.

Период восстановления и первое появление на публике

После инцидента Киркоров на некоторое время исчез из поля зрения общественности. В медиапространстве тут же появились различные слухи относительно его состояния, вплоть до самых тревожных предположений об осложнениях или некрозе. Первое публичное появление поп-короля после вынужденного затишья состоялось 7 июня на церемонии премии МУЗ-ТВ. А недавно артист отправился в Ташкент, где выступил на частном мероприятии вместе с известными ведущими Ксенией Собчак и Иваном Ургантом.

Тревожные кадры из Ташкента и мнение продюсера

Видеозаписи с торжественного мероприятия в Ташкенте, появившиеся в публичном доступе, стали источником заметного беспокойства среди поклонников артиста. На этих кадрах, где Филипп Киркоров исполнял свой известный хит “Дива”, зрители и пользователи Сети обратили внимание на его очевидно болезненный вид и затруднения при пении. Желая прояснить ситуацию и получить профессиональную оценку состояния голоса и общего самочувствия певца, журналисты обратились к экспертам в области вокального искусства.

Продюсер и глава вокальной школы "Меломаника "Андрей Юрец провел анализ опубликованного видеоматериала и выделил важную деталь: функционирование голосовых складок певца на видео демонстрирует "абсолютно здоровое смыкание". Иными словами, непосредственно с физическим строением голосового аппарата проблем не выявлено.

Однако, по наблюдению Юрца, Киркоров "плывет по тональности", его подача энергии кажется ослабленной. Эксперт отметил, что ранее не замечал подобного за артистом такого уровня. Он предположил, что увиденное может быть признаком "хронической усталости" или даже процессов, происходящих в организме "действительно больного" человека. Андрей Юрец выразил уверенность, что сам, будучи продюсером, не допустил бы выход артиста на сцену в подобном состоянии, и, исключив проблемы со щитовидной железой (которая обычно вызывает хрипоту), предположил, что причина слабости кроется "в чем-то другом".

Взгляд вокалиста: истощение после травмы

С мнением Андрея Юрца согласилась и Екатерина Скрипниченко, вокалист и преподаватель, основатель московской Студии музыки и театра Retroscena. Она подчеркнула, что качество голоса зависит не только от мышечной работы, но и является прямым отражением морального и физического состояния человека.

"Филипп Киркоров — безусловно, обладатель выдающихся певческих данных, и он это не раз подтверждал. Но он, как и любой из нас, — живой человек", – напомнила эксперт.

По мнению Скрипниченко, недавняя серьезная травма, последующее лечение и, возможно, публичное давление или "колкости злопыхателей", могли привести к сильному физическому и психологическому истощению. В таких условиях, по ее словам, голосовой аппарат, требующий слаженной работы множества мышц и постоянного контроля со стороны мозга для поддержания тонуса, страдает одним из первых.

Тем не менее, Екатерина Скрипниченко назвала выступление Киркорова в Ташкенте после перенесенного испытания "героическим шагом". Она отметила, что артист вполне мог бы воспользоваться фонограммой, но выбрал петь вживую, проявляя тем самым уважение к своей аудитории, ценящей "живой звук", и выступил "по-человечески", так, как ему позволили силы на тот момент. Преподаватель считает, что это не потеря голоса как таковая, а скорее "сиюминутное физическое истощение", от которого, по ее прогнозу, Киркоров сумеет достаточно быстро восстановиться.

Риски профессии и пожелания артисту

Обеспокоенность состоянием Киркорова привела экспертов к размышлениям о рисках профессии артиста. Екатерина Скрипниченко отметила, что многие исполнители идут на сложные и опасные трюки ради эффекта и привлечения внимания, будь то пиротехника, как у Киркорова, или элементы эквилибристики, как, например, у его коллеги Люси Чеботиной. Это всегда риск. "Каждый артист рискует: либо "пан", либо "пропал", – резюмировала она.

В завершение эксперты пожелали Филиппу Киркорову прежде всего хорошо отдохнуть. "Ему стоит уйти в отпуск, отдохнуть и вернуться в форме. Вот чего я ему желаю от всей души", – сказала Скрипниченко, добавив, что профессиональный артист, несмотря на боль и трудности, должен уметь преодолевать подобные ситуации.

Таким образом, возвращение Филиппа Киркорова на сцену после серьезной травмы вызвало понятное беспокойство среди его поклонников, подкрепленное видеозаписями, демонстрирующими видимую усталость артиста. Эксперты в области вокала, проанализировав ситуацию, подтвердили, что певец действительно выглядит истощенным. Однако, по их мнению, проблема, скорее всего, заключается в общем физическом и моральном переутомлении после пережитого инцидента и его последствий, а не в серьезном повреждении голосового аппарата. Остается надеяться, что Филипп Бедросович последует советам и возьмет паузу для полноценного восстановления.