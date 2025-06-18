ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро

Стоит ли начинать новое дело 18 июня или можно обречь его на провал: об этом знали наши предки

Узнайте, что категорически нельзя делать 18 июня по народным поверьям (в Дорофеев день) и с чем это связано. Каждый день народного календаря имеет свои особенности, приметы и, конечно же, запреты, соблюдение которых, по мнению предков, помогало избежать неприятностей или привлечь удачу.