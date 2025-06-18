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ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро

ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро
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Московское метро – это не просто транспортная артерия столицы, но и настоящий архитектурный шедевр, уникальное подземное пространство, которое часто становилось декорацией, местом действия или даже символом в советском кинематографе. Станции, эскалаторы, вагоны – эти узнаваемые элементы появлялись во множестве фильмов, добавляя сценам реализма, динамики или особой атмосферы. Предлагаем вам проверить свои знания и память, вспомнив культовые советские фильмы, в которых есть запоминающиеся кадры в метро. Сможете ли вы угадать фильм по одной сцене?

ВОПРОСЫ

1. Откуда кадр?

Фото: кадр из кинофильма

А) Ирония судьбы, или С лёгким паром!

Б) Москва слезам не верит

В) Самая обаятельная и привлекательная

2. Что это за фильм?

Фото: кадр из кинофильма

А) Асса

Б) Курьер

В) Маленькая Вера

3. Кадр из какого фильма изображен здесь?

Фото: кадр из кинофильма

А) Осенний марафон

Б) Полеты во сне и наяву

В) Влюблен по собственному желанию

4. Из какого кино этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

А) Я шагаю по Москве

Б) Джентльмены удачи

В) Три тополя на Плющихе

5. Откуда этот кадр?

Фото: кадр из кинофильма

А) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Б) Принцесса на бобах

В) Девушка без адреса

ОТВЕТЫ

Надеемся, вам удалось узнать все фильмы! Вот правильные ответы:

Б) Москва слезам не верит

Б) Курьер

В) Влюблен по собственному желанию

А) Я шагаю по Москве

Б) Принцесса на бобах

Метро в советском кино – это больше, чем просто локация. Это место встреч и расставаний, размышлений и открытий, символ движения времени и городской жизни. Пересмотрите эти фильмы и обратите внимание на то, как по-разному показано метро в каждом из них!

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2025, 03:34
Фото: "ДНИ.РУ"
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