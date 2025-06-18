ТЕСТ: узнай кино времен СССР по кадру в метро

ВОПРОСЫ
1. Откуда кадр?
А) Ирония судьбы, или С лёгким паром!
Б) Москва слезам не верит
В) Самая обаятельная и привлекательная
2. Что это за фильм?
А) Асса
Б) Курьер
В) Маленькая Вера
3. Кадр из какого фильма изображен здесь?
А) Осенний марафон
Б) Полеты во сне и наяву
В) Влюблен по собственному желанию
4. Из какого кино этот кадр?
А) Я шагаю по Москве
Б) Джентльмены удачи
В) Три тополя на Плющихе
5. Откуда этот кадр?
А) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Б) Принцесса на бобах
В) Девушка без адреса
ОТВЕТЫ
Надеемся, вам удалось узнать все фильмы! Вот правильные ответы:
Б) Москва слезам не верит
Б) Курьер
В) Влюблен по собственному желанию
А) Я шагаю по Москве
Б) Принцесса на бобах
Метро в советском кино – это больше, чем просто локация. Это место встреч и расставаний, размышлений и открытий, символ движения времени и городской жизни. Пересмотрите эти фильмы и обратите внимание на то, как по-разному показано метро в каждом из них!