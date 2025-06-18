Стоит ли начинать новое дело 18 июня или можно обречь его на провал: об этом знали наши предки

Узнайте, что категорически нельзя делать 18 июня по народным поверьям (в Дорофеев день) и с чем это связано.

Каждый день народного календаря имеет свои особенности, приметы и, конечно же, запреты, соблюдение которых, по мнению предков, помогало избежать неприятностей или привлечь удачу. 18 июня в православной традиции вспоминают святого Дорофея Тирского, а в народном календаре этот день получил название Дорофеев день. С этим днем связаны особые поверья, касающиеся в первую очередь работы на земле и сновидений.

Главный запрет Дорофеева дня

Самый важный и строгий запрет 18 июня, согласно народным поверьям, касался работы с растениями. Считалось, что в Дорофеев день категорически нельзя полоть огород или рвать сорняки. Наши предки верили, что именно 18 июня сорная трава обладает особой силой и живучестью.

По поверьям, если в этот день выдернуть сорняк, он не только быстро вырастет снова, но и принесет с собой еще десяток своих “сородичей”. Другое толкование запрета гласило: если в Дорофеев день выполоть траву, то на ее месте вырастет еще больше вредных растений, которые могут навредить культурным посевам. Таким образом, любая попытка борьбы с сорняками в этот день считалась не просто бесполезной, но и контрпродуктивной, способной усугубить проблему.

О чем еще говорят поверья 18 июня

Хотя основным запретом Дорофеева дня является прополка, народные приметы этого дня также касаются других сфер жизни.

Сны в Дорофеев день: особое значение придается снам, увиденным в ночь с 17 на 18 июня. Считается, что эти сновидения могут быть вещими и сбываются достаточно быстро. Поэтому к увиденному во сне в эту ночь стоит отнестись внимательно и постараться его запомнить и осмыслить.

особое значение придается снам, увиденным в ночь с 17 на 18 июня. Считается, что эти сновидения могут быть вещими и сбываются достаточно быстро. Поэтому к увиденному во сне в эту ночь стоит отнестись внимательно и постараться его запомнить и осмыслить. Не начинать новые большие дела: некоторые трактовки народных примет советуют в Дорофеев день воздержаться от начала каких-то очень масштабных и важных проектов. Это поверье, возможно, косвенно связано с главной приметой о сорняках: если даже такая простая вещь, как прополка, может обернуться против вас, то и другие начинания могут столкнуться с неожиданными трудностями и “сорняками” в виде препятствий.

Почему возникли эти поверья?

Большинство народных примет и запретов тесно связаны с аграрным циклом и наблюдениями за природой. Июнь – время активного роста всего, в том числе и сорняков. Вероятно, наблюдение за тем, как быстро разрастается трава в теплые дни, привело к появлению поверья о “силе” сорняков именно в этот период. А запрет на прополку стал своеобразным способом “переждать” этот пик активности, не вступая в заведомо проигрышную или вредную, по мнению предков, битву. Значение снов также часто связывалось с переходными или значимыми датами календаря.

Да придет благополучие

Таким образом, главный народный запрет 18 июня, в Дорофеев день – это отказ от прополки. Верили, что нарушение этого правила приведет к еще большему разрастанию сорняков. Помимо этого, в этот день стоит обратить внимание на свои сны. Соблюдение этих простых, с точки зрения предков, правил должно было помочь сохранить урожай и привлечь благополучие. Хотя сегодня мы можем относиться к этим поверьям как к пережиткам прошлого, они отражают глубокую связь человека с природой и стремление жить в гармонии с ее ритмами.