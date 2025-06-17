Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту

Вековой период СССР оставил яркий след на нашем будущем. Мечтатели и реалисты, спортсмены и книголюбы, домоседы и путешественники, начальники и подчиненные до сих пор с удовольствием вспоминают советские кинофильмы 5 раз на дню. А цитаты из "золотого фонда" кинематографа СССР знают даже 5-летние дети, ведь они богаты неповторимым стилем, тонким юмором, искренними эмоциями и моральными принципами, как и 50 лет назад. Граждане советской закалки в наши дни неоднократно пытались найти те же "изюминки" в современных блокбастерах, но ничего подобного не нашли. Поэтому давайте прокрутим в памяти сцены из кинолент СССР, снятые в аэропорту, и вместе пройдем тест от редакции "Дни.ру".
Мы собрали для вас 5 кадров, 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "a", "b", c", "d", "e". Верно пройти тест с 1 попытки — триумф на 5+, но и ошибочно пройти тест тоже полезно.
5 вопросов:
1) Этот киношедевр СССР, где сняли аэропорт, носит название...
a — Мимино
b — Полеты во сне и наяву
c — Экипаж
d — Случай в аэропорту
e — Размах крыльев
2) Это касса аэропорта из фильма СССР...
a — Взлетная полоса
b — Осенний марафон
c — Любовь и голуби
d — Еще раз про любовь
e — Полет с космонавтом
3) Этот кадр аэропорта относится к ленте СССР под названием...
a — Чистое небо
b — Большая перемена
c — Ирония судьбы, или С легким паром
d — Полет в страну чудовищ
e — Гараж
4) Этот зал аэропорта соотносится с кинокартиной СССР...
a — Вокзал для двоих
b — И ты увидишь небо
c — Путешествие будет приятным
d — Вылет задерживается
e — Особо важное задание
5) Эта лента СССР, где запечатлели аэропорт, носит название...
a — Разрешите взлет
b — Небесный тихоход
c — Абитуриентка
d — Им покоряется небо
e — Экипаж
5 ответов:
1. a → "Мимино";
2. b → "Осенний марафон";
3. c → "Ирония судьбы, или С легким паром";
4. d → "Вылет задерживается";
5. e → "Экипаж".
В совершенстве прошли все 5 этапов — ставьте себе заслуженную оценку 5!
Если есть 1 ошибка — ставьте себе 5 с натяжкой!
Если есть более 1 ошибки — пройдите тест с аэропортами заново!