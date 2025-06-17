Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту

Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Тесты В Сети заговорили о беременности Анны Пересильд Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Вторник 17 июня

23:16Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 21:50В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы 20:16Эти 3 знака зодиака всегда будут разбалтывать секреты – в курсе будут даже соседи 20:00Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли 19:08Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения 18:55Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации 17:19Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 17:08Неузнаваемая после процедуры Костенко ужаснула народ своим видом: Жуткие последствия 15:52Внезапный уход яркой звезды "Диснея" стал ударом для детей по всему миру 15:49Творческая молодежь Москвы объединилась в летнем лагере кинопарка "Москино" 15:01"Баба Сара": 47-летняя Жасмин готовится к рождению внука 14:35Участники "Московского долголетия" поделились историями о влиянии литературы на их жизнь 14:30Кадры с развода Агутина и Варум попали в Сеть 14:27Только гении решат это уравнение: переместите всего 1 спичку для верного решения 13:26Москва спортивная: 28 и 29 июня в столице пройдет марафон тренировок 13:26Запомните эти три вещи, которые нужно беречь как зеницу ока – об этом говорил еще Конфуций 13:23Двое из ларца: как отличить ягуара от леопарда – запомните раз и навсегда 13:02"Зеленый маркет" организует кинопросмотры под открытым небом 12:52Беременна в 16? Новость о звезде "Слова пацана" взорвала Сеть 12:35В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости" 12:29В московском водоеме заметили краснокнижного тритона 11:56Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 11:52Еще мудрец Омар Хайям объявил главную тайну человечества. Запомните раз и навсегда 11:39Невеста Лепса сделала противоречивое заявление в ответ на его намек о расставании 11:25Московские школьники забрали главный приз Всероссийской олимпиады по информатике им. Келдыша 10:50"Кажется, что умираю": врачи спасают красивого молодого друга Алены Кравец 10:50Дмитрий Певцов и Государственный Кремлевский оркестр представили патриотический спектакль "В списках не значился" 10:50В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри появился новый поворот 10:28Мародеры разграбили могилу Жанны Фриске 10:28Тест: отгадайте фильм СССР по кадру со сценой и зрителями 09:50Не имела звания, но была народной: народ оплакивает ушедшую в вечность звезду театра и кино 09:32Люди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 08:55Появились тревожные новости о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна 08:54Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками 06:35Тест: вспомни любимый советский фильм по кадру с ковром на стене 03:41Что категорически нельзя делать 17 июня, чтобы не остаться в одиночестве и нищете навечно 00:48Только так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций 21:44Над пенсионеркой Пугачевой нависла опасная угроза: Она сама понимает 20:52Волочкова сделала сенсационное заявление о беременности Муцениеце от ее бывшего 20:43Именно этот талисман – ваш: вот что нужно носить с собой каждому знаку Зодиака 19:35Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 19:31Собчак показала почерневшую руку Киркорова после срочной госпитализации 17:45Прилучный отреагировал на выписанный на его имя строгий запрет после суда с Муцениеце 17:38Именно эта "старая" расцветка сейчас на пике: вот как носить горох после 50 лет и молодеть одновременно 16:00На трамвайных остановках без павильонов появились информационные табло 15:57Весь мир прощается с великим актером и певцом – еще одного маэстро забрали небеса 15:53"Узнали только на шестом месяце": всплыли сенсационные данные о беременной Тодоренко 15:14На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики 14:46Вылитый Армен: схожесть дочери Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном сразила наповал 14:37ТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту

Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту
190

Неужели именно вы знаете на зубок советские фильмы? Давайте уточним с помощью теста – он всегда выручает!

Вековой период СССР оставил яркий след на нашем будущем. Мечтатели и реалисты, спортсмены и книголюбы, домоседы и путешественники, начальники и подчиненные до сих пор с удовольствием вспоминают советские кинофильмы 5 раз на дню. А цитаты из "золотого фонда" кинематографа СССР знают даже 5-летние дети, ведь они богаты неповторимым стилем, тонким юмором, искренними эмоциями и моральными принципами, как и 50 лет назад. Граждане советской закалки в наши дни неоднократно пытались найти те же "изюминки" в современных блокбастерах, но ничего подобного не нашли. Поэтому давайте прокрутим в памяти сцены из кинолент СССР, снятые в аэропорту, и вместе пройдем тест от редакции "Дни.ру".

Мы собрали для вас 5 кадров, 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "a", "b", c", "d", "e". Верно пройти тест с 1 попытки — триумф на 5+, но и ошибочно пройти тест тоже полезно.

5 вопросов:

1) Этот киношедевр СССР, где сняли аэропорт, носит название...

Кадр из фильма

a — Мимино

b — Полеты во сне и наяву

c — Экипаж

d — Случай в аэропорту

e — Размах крыльев

2) Это касса аэропорта из фильма СССР...

Кадр из фильма

a — Взлетная полоса

b — Осенний марафон

c — Любовь и голуби

d — Еще раз про любовь

e — Полет с космонавтом

3) Этот кадр аэропорта относится к ленте СССР под названием...

Кадр из фильма

a — Чистое небо

b — Большая перемена

c — Ирония судьбы, или С легким паром

d — Полет в страну чудовищ

e — Гараж

4) Этот зал аэропорта соотносится с кинокартиной СССР...

Кадр из фильма

a — Вокзал для двоих

b — И ты увидишь небо

c — Путешествие будет приятным

d — Вылет задерживается

e — Особо важное задание

5) Эта лента СССР, где запечатлели аэропорт, носит название...

Кадр из фильма

a — Разрешите взлет

b — Небесный тихоход

c — Абитуриентка

d — Им покоряется небо

e — Экипаж

5 ответов:

1. a → "Мимино";

2. b → "Осенний марафон";

3. c → "Ирония судьбы, или С легким паром";

4. d → "Вылет задерживается";

5. e → "Экипаж".

В совершенстве прошли все 5 этапов — ставьте себе заслуженную оценку 5!

Если есть 1 ошибка — ставьте себе 5 с натяжкой!

Если есть более 1 ошибки — пройдите тест с аэропортами заново!

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 23:16
Кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с шахматами или шашками

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

По теме

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с бабушкой

Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с дедушкой

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы

В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы
Даже спустя годы заметили это между "инь" и "ян" российского шоу-бизнеса. Продюсер Сергей Лавров сопоставил Аллу Борисовну с молодым Филиппом Киркоровым.

Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли

Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли
Эвелина Бледанс – настолько яркая актриса, что не остается без внимания, даже среди туристов в Турции. Знаменитость появилась на набережной с окровавленной спиной, что вызвало шок у отдыхающих.

Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения

Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения
Стало известно об уходе знаменитого актера, который снимался в кино и на телевидении. Уход этого таланта киноискусства и любимца музы на небеса стал неожиданной потерей для всего человечества. Объявлено об уходе талантливой знаменитости которая пошла по творческому пути, проявила актерское мастерство и многогранный талант во множестве фильмов и телепроектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Испании, но и в Мексике, Аргентине, Колумбии, Чили и других мировых государствах.

Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации

Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации
Иосиф Пригожин поделился переживаниями о состоянии своей матери, живущей в Израиле. Артист сообщил об этом на фоне обострения конфликта в регионе. Продюсер рассказал о недавнем разговоре с матерью, которая, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохраняет спокойствие.

Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата
Ушел гениальный композитор и музыкант, который создавал и исполнял музыкальные произведения на гитаре. Уход этого творца композиций и маэстро джаза стал неожиданной утратой для всего мира. Объявлено об уходе джазового гения и автора гитарной музыки, который проявил инструментальное и творческое мастерство во множестве мелодий и композиций, которые слушали, слушают и будут слушать не только в Бразилии, но и в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Италии, Испании, Португалии, Аргентине, Мексике и других странах мира.

Выбор читателей

16/06ПндНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества 17/06ВтрЛюди несут цветы к легендарному дому Александра Домогарова 16/06ПндТЕСТ: Узнай советский фильм по кадру с очередью 17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 16/06ПндПрезервативы в гримерке и болезнь Киркорова: директор концертного зала раскрыла тайны артистов 17/06ВтрТолько так нужно реагировать на открытую людскую зависть, чтобы стать успешным: об этом знал сам Конфуций