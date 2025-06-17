Тест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту

Неужели именно вы знаете на зубок советские фильмы? Давайте уточним с помощью теста – он всегда выручает!

Вековой период СССР оставил яркий след на нашем будущем. Мечтатели и реалисты, спортсмены и книголюбы, домоседы и путешественники, начальники и подчиненные до сих пор с удовольствием вспоминают советские кинофильмы 5 раз на дню. А цитаты из "золотого фонда" кинематографа СССР знают даже 5-летние дети, ведь они богаты неповторимым стилем, тонким юмором, искренними эмоциями и моральными принципами, как и 50 лет назад. Граждане советской закалки в наши дни неоднократно пытались найти те же "изюминки" в современных блокбастерах, но ничего подобного не нашли. Поэтому давайте прокрутим в памяти сцены из кинолент СССР, снятые в аэропорту, и вместе пройдем тест от редакции "Дни.ру".

Мы собрали для вас 5 кадров, 5 вопросов и 5 вариантов ответа на каждый. Это "a", "b", c", "d", "e". Верно пройти тест с 1 попытки — триумф на 5+, но и ошибочно пройти тест тоже полезно.

5 вопросов:

1) Этот киношедевр СССР, где сняли аэропорт, носит название...

a — Мимино

b — Полеты во сне и наяву

c — Экипаж

d — Случай в аэропорту

e — Размах крыльев



2) Это касса аэропорта из фильма СССР...

a — Взлетная полоса

b — Осенний марафон

c — Любовь и голуби

d — Еще раз про любовь

e — Полет с космонавтом

3) Этот кадр аэропорта относится к ленте СССР под названием...

a — Чистое небо

b — Большая перемена

c — Ирония судьбы, или С легким паром

d — Полет в страну чудовищ

e — Гараж

4) Этот зал аэропорта соотносится с кинокартиной СССР...

a — Вокзал для двоих

b — И ты увидишь небо

c — Путешествие будет приятным

d — Вылет задерживается

e — Особо важное задание

5) Эта лента СССР, где запечатлели аэропорт, носит название...

a — Разрешите взлет

b — Небесный тихоход

c — Абитуриентка

d — Им покоряется небо

e — Экипаж

5 ответов:

1. a → "Мимино";

2. b → "Осенний марафон";

3. c → "Ирония судьбы, или С легким паром";

4. d → "Вылет задерживается";

5. e → "Экипаж".

В совершенстве прошли все 5 этапов — ставьте себе заслуженную оценку 5!

Если есть 1 ошибка — ставьте себе 5 с натяжкой!