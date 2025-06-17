В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы

Даже спустя годы заметили это между "инь" и "ян" российского шоу-бизнеса.

Продюсер Сергей Лавров сопоставил Аллу Борисовну с молодым Филиппом Киркоровым. Деятель отметил, что покинувшая РФ артистка всегда была гениальной женщиной, при этом трудилась она без претензий.

Как рассказал источник, он продюсировал Пугачеву вместе с Дмитрием Рыбаком.

С самого начала выступления Пугачева располагала публику, были полные посадки, никаких претензий по локациям и выступлениям у нее не было, добавил он.

Как поступал Филипп Бедросович, когда он был во власти молодости, такого с Пугачевой никогда не было, она была благосклонная и радушная при межличностном контакте, отметил источник.

Ранее Аллу Борисовну так и лишили пенсии на Кипре.