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Вторник 17 июня

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В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы

В этом и разница между Пугачевой и Киркоровым – заметили даже спустя годы
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Даже спустя годы заметили это между "инь" и "ян" российского шоу-бизнеса.

Продюсер Сергей Лавров сопоставил Аллу Борисовну с молодым Филиппом Киркоровым. Деятель отметил, что покинувшая РФ артистка всегда была гениальной женщиной, при этом трудилась она без претензий.

Как рассказал источник, он продюсировал Пугачеву вместе с Дмитрием Рыбаком.

С самого начала выступления Пугачева располагала публику, были полные посадки, никаких претензий по локациям и выступлениям у нее не было, добавил он.

Как поступал Филипп Бедросович, когда он был во власти молодости, такого с Пугачевой никогда не было, она была благосклонная и радушная при межличностном контакте, отметил источник.

Ранее Аллу Борисовну так и лишили пенсии на Кипре.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июня 2025, 21:50
Фото: редакция Дни.ру
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

Алла Пугачева.
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Филипп Киркоров.
Лайма Вайкуле.
Именинник Валерий Леонтьев.
Артиста с круглой датой поздравил Игорь Крутой.

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