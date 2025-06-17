Окровавленная Бледанс средь бела дня вызвала оторопь: Кричала от боли

Эвелина Бледанс – настолько яркая актриса, что не остается без внимания, даже среди туристов в Турции.

Знаменитость появилась на набережной с окровавленной спиной, что вызвало шок у отдыхающих. Многие из них начали спекулировать на тему возможного насилия или травм, но сама актриса поспешила прояснить ситуацию.

Эвелина поспешила объяснить, что за яркими пятнами на ее теле стоит не что иное, как процедура массажа Гуаша.

"Меня никто не бил, это результат массажа", — уверенно заявила Бледанс.

Она рассказала, что решилась на эту процедуру, которая пользуется популярностью в Китае. "Массаж Гуаша считается отличной профилактикой различных заболеваний и помогает повысить общий тонус организма", — добавила она.

Бледанс отметила, что несмотря на свою болезненность, она была готова терпеть, зная о пользе для здоровья.

"Я кричала от боли, но ради результата готова на многое", — призналась звезда.

По словам Бледанс, красные пятна, которые многие туристы приняли за кровоподтеки, являются нормальным явлением после сеанса массажа. "Это так называемые пятна ши, которые появляются, когда из организма выводятся токсины", — пояснила она.

Актриса подчеркнула, что интенсивность покраснений может варьироваться в зависимости от состояния здоровья. "У меня они средней степени выраженности, массажист сказал, что здоровье в целом неплохое", — добавила она.

Эвелина надеется, что вскоре пятна исчезнут. Она уже планирует следующий сеанс массажа. "Моя спина требует постоянного ухода: ее нужно растягивать и массировать", — сообщила актриса.