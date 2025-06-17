Мать Пригожина категорически отказалась покидать Израиль в критической ситуации

Иосиф Пригожин поделился переживаниями о состоянии своей матери, живущей в Израиле. Артист сообщил об этом на фоне обострения конфликта в регионе.

Продюсер рассказал о недавнем разговоре с матерью, которая, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохраняет спокойствие.

"Моя мама философски относится к происходящим событиям. Она говорит, что слышит взрывы и сирены, но у нее все в порядке", — отметил Пригожин.

По его словам, его мать живет в Израиле уже 35 лет и привыкла к подобным ситуациям. Продюсер предложил ей помощь и возможность переезда, но она отказалась, заявив, что дом — это ее место.

"Она попросила меня не трогать ее, сказала, что все нормально. У сестер и братьев тоже все в порядке", — добавил он.

Иосиф признался, что текущие события сильно потрясли его. Он выразил надежду на то, что конфликт скоро завершится, а люди смогут вернуться к мирной жизни. Множество российских знаменитостей также переживают за своих близких в Израиле.

Например, старший сын актрисы Эвелины Бледанс несколько лет назад переехал в страну вместе с отцом и даже служил там в армии. По информации из СМИ, сейчас он работает в сфере компьютерных игр.

В Израиле также живет брат известного юмориста Ефима Шифрина — Самуэль. Он проживает в городе Петах-Тиква со своей большой семьей и является профессиональным музыкантом, работающим в оркестре.