Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения

Объявлено об уходе талантливой знаменитости которая пошла по творческому пути, проявила актерское мастерство и многогранный талант во множестве фильмов и телепроектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Испании, но и в Мексике, Аргентине, Колумбии, Чили и других мировых государствах. Сообщается, что ушедший Мануэль Сарсо отправился на небо в Мадриде, однако причину этой потери человечеству даже не объявили.
Киноталант ушел 16 июня — всего через 51 день после своего дня рождения — 26 апреля этого года он отметил свое 93-летие. Он снялся в более чем 200 фильмах и телесериалах и исполнил более 200 ролей. При этом ушедший творец родился с талантом актера — работал с более чем 50 выдающимися режиссерами и играл с более чем 100 кумирами человечества, но всегда сам выделялся среди них.
Самые знаменитые киноработы ушедшего Мануэля Сарсо :
1. Девушки в красном (Las chicas de la Cruz Roja)
2. Фламенко (Los Tarantos)
3. Охота (La caza)
4. Великая семья (La gran familia)
Знаменитые киноработы ушедшего:
1. Мадрид (Madrid)
2. Безумие из-за любви (Locura de amor)
3. Разбойник (El hidalgo de los mares)
4. Дом Тройниковой улицы (La casa de las siete tumbas)
Еще киноработы:
1. Любовь донны Ренды (El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín)
2. Пепи, Луси, Бом и другие девушки (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón)
3. Гнездо (El nido)
4. Вернуть ему (Volver a nacer)
Ушедшего знаменитого актера Мануэля Сарсо отличало от других именно то, что он один мастерски играл в самых разных жанрах кино, таких как комедии, драмы и вестерны, объединяя элементы глубокой человечности и тонкого юмора так, как никто другой. Этот творческий телегений всегда был на виду и в главных ролях, и в эпизодических. Снявшегося в кинолентах "Великая семья", "Мадрид", "Любовь донны Ренды" таланта любили, любят и будут любить не только в мировой индустрии, но и в кругу родственников, товарищей, фанатов, коллег, напарников, единомышленников, последователей, учеников и в других группировках. Еще один великий небожитель.