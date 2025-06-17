Ушел на небеса еще один знаменитый артист кино и телевидения

Стало известно об уходе знаменитого актера, который снимался в кино и на телевидении. Уход этого таланта киноискусства и любимца музы на небеса стал неожиданной потерей для всего человечества.

Объявлено об уходе талантливой знаменитости которая пошла по творческому пути, проявила актерское мастерство и многогранный талант во множестве фильмов и телепроектов, которые смотрели, смотрят и будут смотреть не только в Испании, но и в Мексике, Аргентине, Колумбии, Чили и других мировых государствах. Сообщается, что ушедший Мануэль Сарсо отправился на небо в Мадриде, однако причину этой потери человечеству даже не объявили.

Киноталант ушел 16 июня — всего через 51 день после своего дня рождения — 26 апреля этого года он отметил свое 93-летие. Он снялся в более чем 200 фильмах и телесериалах и исполнил более 200 ролей. При этом ушедший творец родился с талантом актера — работал с более чем 50 выдающимися режиссерами и играл с более чем 100 кумирами человечества, но всегда сам выделялся среди них.

Самые знаменитые киноработы ушедшего Мануэля Сарсо :

1. Девушки в красном (Las chicas de la Cruz Roja)

2. Фламенко (Los Tarantos)

3. Охота (La caza)

4. Великая семья (La gran familia)

Знаменитые киноработы ушедшего:

1. Мадрид (Madrid)

2. Безумие из-за любви (Locura de amor)

3. Разбойник (El hidalgo de los mares)

4. Дом Тройниковой улицы (La casa de las siete tumbas)

Еще киноработы:

1. Любовь донны Ренды (El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín)

2. Пепи, Луси, Бом и другие девушки (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón)

3. Гнездо (El nido)

4. Вернуть ему (Volver a nacer)

Ушедшего знаменитого актера Мануэля Сарсо отличало от других именно то, что он один мастерски играл в самых разных жанрах кино, таких как комедии, драмы и вестерны, объединяя элементы глубокой человечности и тонкого юмора так, как никто другой. Этот творческий телегений всегда был на виду и в главных ролях, и в эпизодических. Снявшегося в кинолентах "Великая семья", "Мадрид", "Любовь донны Ренды" таланта любили, любят и будут любить не только в мировой индустрии, но и в кругу родственников, товарищей, фанатов, коллег, напарников, единомышленников, последователей, учеников и в других группировках. Еще один великий небожитель.