Неузнаваемая после процедуры Костенко ужаснула народ своим видом: Жуткие последствия

Анастасия Костенко вновь решилась на эксперимент со своей внешностью. Однако на этот раз результат оказался неожиданным и даже шокирующим для ее поклонников.

Модель, которая является многодетной мамой, находит время для ухода за собой, несмотря на все родительские заботы. В перерывах между кормлениями и играми с детьми она часто наведывается в кабинет косметолога, но не всегда делится подробностями своих процедур.

На этот раз Анастасия опубликовала фотографию, сделанную в косметологическом кабинете, и предложила своим подписчикам угадать, что именно с ней происходило. На снимке ее лицо выглядело не самым лучшим образом: заметные покраснения и отеки вызывали тревогу. Взгляд Костенко говорил о том, что она сама могла не ожидать такого результата.

"Сегодня личико слегка отекшее. Как думаете, что вчера со мной произошло?", — написала модель о жутких с виду последствиях процедуры. Подписчики начали активно обсуждать, какую процедуру могла пройти Костенко.

Многие предположили, что речь идет о шлифовке кожи — процедуре, известной своей болезненностью и непредсказуемыми результатами. Обычно такие манипуляции проводятся для устранения возрастных изменений и неровностей кожи, хотя Анастасии всего 31 год.

Анастасия Костенко известна своей любовью к косметологии и пластическим операциям. За ее плечами уже несколько вмешательств, включая маммопластику, которую она сделала после рождения третьего ребенка. После этой операции модель столкнулась с критикой и хейтами: многие пользователи заметили "кривую" пластику, которая, по их мнению, испортила ее природную красоту.